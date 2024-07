Quem curte moda a preços acessíveis pode aproveitar a 16ª Edição do Encontro de Brechós Universo, que acontece neste fim de semana, em Curitiba. O evento é uma boa oportunidade para adquirir itens únicos para o guarda-roupa e ainda garantir o presente para o Dia dos Pais.

O encontro de brechós, que tem foco na moda sustentável, incentivo ao upcycling, moda plus size, além do apoio ao empreendedorismo local e autoral, será realizado no sábado (03) e no domingo (04), no Clube Dom Pedro II, no bairro Água Verde, das 10h às 20h.

A todo, serão mais de 70 expositores participantes, entre eles, brechós femininos, masculinos e infantis. Também estarão presentes expositores de vestuário novo, acessórios e calçados, presentes e artesanatos.

O encontro vai contar com praça de alimentação interna e externa. E segundo a organização, animais serão bem-vindos, já que o evento é pet friendly.

Entrada solidária

O 16º Encontro de Brechós Universo tem um propósito solidário. Para entrar no evento é necessária a doação de 1kg de alimento não perecível ou de itens de higiene pessoal.

Os alimentos e produtos arrecadados serão doados a Casa de recuperação Nova Vida (Crenvi) fundada em 1977, pioneiros no tratamento de dependência química no Paraná.

No local também será possível entregar tampinhas de plástico, lacres de alumínio e tampas de metal para a ONG @tampinhadobemcwb, que coleta alguns materiais recicláveis para vender e pagar a castração de animais abandonados.

Serviço

16º Encontro de Brechós Universo

Data: 03 e 04 de agosto das 10h às 20h

Endereço: Rua Brigadeiro Franco, 3662 – Água Verde

Entrada Solidária : 1kg de alimento não perecível, item de higiene pessoal

Pet friendly

Contato: 41 9 92869641 Val Andrade

Mais informações nas redes sociais: @encontro.de.brechos.universo

Bom demais! Queijo clássico italiano produzido em Curitiba é eleito o melhor do Brasil Expectativa Nova ala de shopping em Curitiba inaugura em novembro após mega expansão Caos no Barigui Pitbulls atacam frequentadores, bombeiros e equipes de reportagem