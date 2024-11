Encontro de brechós e marcas novas é atração em Curitiba

No próximo fim de semana, sábado (9) e domingo (10), das 10 às 18 horas, acontece o Street November – um encontro de brechós e marcas novas – no 41 Brooklyn (R. Alferes Poli, 821 – Centro), em Curitiba. Essa é uma excelente oportunidade de renovar o guarda-roupa, com peças novas ou usadas, com descontos progressivos, produtos de qualidade com preço justo e ainda fortalecer negócios locais e consumir de forma consciente.

Durante dois dias, 100 expositores oferecem mais de 10 mil produtos, entre roupas e acessórios de Street Style de marcas locais e grifes consagradas. O evento é pet friendly e tem entrada gratuita.

Pioneira neste segmento, a empresária e modelo Stefanny Souza, explica que buscou uma nova forma de apresentar os encontros de brechós em Curitiba. “Esses encontros já existiam, mas eu busquei dar um direcionamento específico no street wear que antes ninguém fazia. Essa é uma tendência da moda que reflete um comportamento internacional e contemporâneo para que todos possam se expressar da forma como quiserem”, comenta.

Stefanny, que nos últimos anos está à frente das feiras Street Style CWB, adianta que no Street November selecionou 50 expositores por dia. As marcas locais são autorais e os brechós são de peças selecionadas.

“O público vai encontrar um pouco de tudo, com um padrão de estilo e grande variedade. Neste encontro nós vamos oferecer descontos progressivos em quase todos os expositores que pode chegar a 30%. É um programa para quem gosta de moda e da cultura do Street Style. São em torno de 100 araras e quase 10 mil peças diferentes por dia. Desde os acessórios como brincos, colares, óculos, boinas, tênis… até flash tattoo e piercing, além das roupas novas, algumas de alfaiataria, ou usadas, como as famosas peças vintage colecionáveis, difíceis de encontrar, com mais de trinta anos que tem como essência a moda sustentável”, explica.

Stefanny e o marido Erick. Foto: Otávio Henrique / Divulgação

O 41 Brooklyn – espaço onde acontece o Street November – é decorado com arte urbana e referências à cultura Hip-Hop, todos os detalhes foram cuidadosamente pensados para proporcionar uma experiência única aos frequentadores. Na praça de alimentação, com fliperama liberado, serão servidos burgers e porções no local e cerveja com preço promocional.

O público também vai curtir o trabalho da argentina DJ Medusa que oferece um set musical com muito Hip-Hop e Latinidades.

O Street November – Encontro de Brechós e Marcas Locais será no sábado (9) e domingo (10), das 10h às 18h, no 41 Brooklyn – Rua Alferes Poli, 821 – Centro. A entrada é gratuita e os 30 primeiros que chegarem ganham uma ecobag personalizada. O instagram do evento é o @streetstyle.cwb.