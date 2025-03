Qual perfume combina com você? Empresa de cosméticos realiza ação sensorial em Curitiba

Entre quinta-feira (06) e domingo (09), a Natura realizará uma experiência sensorial no ParkShoppingBarigüi, em Curitiba, em alusão ao Dia Internacional da Mulher. A ativação, que acontece de quinta à sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 14h às 20h, convida mulheres a celebrarem a individualidade e explorarem as fragrâncias de Luna, Ilía e UNA.

No espaço sensorial será possível explorar os caminhos olfativos das três submarcas: Luna, empoderada e marcante, com notas do caminho olfativo Chipre; Ilía, romântica e envolvente, inspirada em um universo Floral; e UNA, sofisticada e intensa, com um toque adocicado.

Além da jornada sensorial, o evento também será um momento de troca entre mulheres. Influenciadoras locais participarão da ativação para compartilhar as impressões sobre as fragrâncias e conversar sobre feminilidade, autocuidado e bem-estar.

Serviço

Evento: Experiência sensorial de perfumaria feminina Natura: Luna, Ilía e UNA

Local: Shopping Barigui – Rua Profº. Pedro Viriato Parigot de Souza, 600 – Bairro Mossunguê, Curitiba – PR

Data: 6 a 9 de março de 2024

Horário: Quinta à sábado das 10h às 22h e domingo das 14h às 20h

Acesso gratuito