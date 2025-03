Festival em Curitiba celebra o Dia da Mulher com samba de terreiro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste sábado (08), Curitiba será palco de uma celebração única em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O festival Makunfest apresenta sua edição especial “Makunfest Mulheres – Elas EnCANTAM”, um evento que promete encantar os amantes do samba de terreiro com um line-up exclusivamente feminino.

A partir das 16h, na Sociedade Morgenau, o público poderá desfrutar de apresentações de artistas renomadas como Juliana D Passos e MC Trans, entre outras vozes potentes do cenário musical. Os ingressos já estão à venda no Disk Ingressos, com valores a partir de R$ 80 (meia-entrada), mais taxa administrativa.

Leslei Camargo, idealizadora do Makunfest, destaca a importância do evento. “Em um momento tão simbólico, no Dia Internacional da Mulher, o evento trará para o palco uma representação poderosa do protagonismo feminino dentro de um dos mais tradicionais e autênticos ritmos da nossa música, que é o Samba de Terreiro”, disse.

O festival contará com performances de artistas que representam diferentes vertentes do samba de terreiro:

– Juliana D Passos: Conhecida por sua voz doce e poderosa, a cantora é criadora da produtora Macaia e soma mais de 50 milhões de visualizações em seu canal no YouTube.

– MC Trans: Ana Victoria Monforte apresentará o show da turnê ‘No Fio da Sua Navalha’, misturando rap e samba de terreiro de forma inovadora.

– Rhayssa Mozzer: Revelação carioca, fará sua estreia em Curitiba com sua voz potente e afinada.

– Vitorinha de Oxum: Aos 24 anos, a cantora tem conquistado espaço no coração dos fãs do samba de terreiro.

– Adri Batista: Considerada a primeira SAMBA cruzada, é uma das grandes intérpretes do gênero no Paraná.

– Janine Mathias: Cantora e compositora que mistura samba, rap e soul em suas apresentações.

Além das performances solo, o evento contará com apresentações dos grupos Juremeiras, composto por mulheres curimbeiras, e Tambores do Paraná, que promove a cultura e a fé através da música.

O Makunfest Mulheres – Elas EnCANTAM não é apenas um festival de música, mas uma celebração da força e do talento feminino no cenário do samba de terreiro. É uma oportunidade única para os curitibanos apreciarem a riqueza cultural desse gênero musical, interpretado por vozes femininas de grande expressão.

Serviço

Makunfest Edição Especial MULHERES – Elas EnCANTAM Samba de Terreiro

Data: 8 de março de 2024 (sábado)

Local: Sociedade Morgenau – Avenida Senador Souza Naves 945, Curitiba PR

Horário: Abertura às 16h, início do evento às 17h

Ingressos: disponíveis no site Disk Ingressos