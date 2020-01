Ícone da surf music mundial com mais de 20 anos de carreira, o músico californiano Donavon Frankenreiter, abre na noite desta quarta-feira (8) a temporada de shows internacionais de Curitiba. Na estrada com a turnê ‘The Record Player Tour‘, o artista desembarca na capital paranaense para um show imperdível no teatro Ópera de Arame.

continua depois da publicidade

+ Leia mais: Parques de Curitiba com atividades grátis para as crianças neste verão; confira!

Com quatro novas canções, ‘Them Blues‘, ‘Boom Boom‘, ‘Is It You‘ e ‘Could Be One of Those Days‘, Donavon Frankenreiter apresenta em sua nova turnê um formato inédito de show, que reverencia o seu amor por discos de vinil.

Donavon que coleciona fãs no Brasil – que lotaram suas apresentações pelo país na última década – se apresenta na turnê ‘The Record Player Tour‘ ao lado de parceiro de longa data, o multi-instumentista Matt Grundy. Juntos, os músicos farão um set com uma vitrola posicionada entre eles. O duo apresentará as músicas ao vivo em hi-fi, girando o baixo analógico e a bateria, como se fossem uma banda.

‘Nós amamos discos de vinil e somos completamente viciados em equipamentos vintage. E foi por isso que tive essa ideia‘, comenta Donavon. E é lógico que o show trará, ainda, grandes hits do californiano, entre eles ‘Free‘, ‘Big Wave‘ e ‘It Don’t Matter‘.

Foto: Reprodução/Instagram

Show de abertura

Quem abre o show desta noite é a banda curitibana Sr. Banana. Na metade da década de 1990, o grupo colocou a cidade de Curitiba no cenário musical nacional mesclando Rock, Reggae, Dancehall, Ska e Reggaeton, e conquistou fãs em todo país com os hits ‘Encontrar‘, ‘Dignidade‘ e ‘Tenho que te ver‘.

+ Leia ainda: WhatsApp agora tem emoji de chimarrão, preguiça e alho. Só não tem capivara de Curitiba

Participando de trilhas de novelas e de grandes festivais, o grupo atingiu um patamar que nenhuma banda curitibana conseguiu atingir na história, e 20 anos após sua fase áurea se reuniu atendendo os pedidos dos fãs e voltou a se apresentar com a mesma energia de sempre.

O show de Donavon Frankenreiter acontece hoje, na Ópera de Arame, a partir das 21h. Os ingressos custam a partir de R$ 80 (terceiro lote) e estão disponíveis pelo site Alô Ingressos. Assinantes do Clube Gazeta do Povo têm desconto de 50% na compra de até 2 ingressos.