Figurinhas do celular

Quem gosta de tomar um chimarrão vai curtir essa. A última atualização do Whatsapp incluiu o emoji de uma cuia. O chimarrão é só um dos 230 novos emojis formatados pelo aplicativo lançados agora em 2020. Os novos emojis também deverão ser usados no Facebook e Twitter.

O emoji de chimarrão estava entre os mais pedidos para atualização, conforme os pedidos na Emojipedia, maior banco de pictogramas e destino de muitas solicitações de novas figurinhas.

LEIA + Parques de Curitiba com atividades grátis para as crianças neste verão; confira!

O pacote Emoji 12.0, feito pela Unicode, empresa responsável pelos símbolos das mídias sociais, também traz figurinhas de pipa, ioiô, casais de diferentes gêneros e tons de pele, deficientes visuais e auditivos. Também há emojis de deficientes físicos, como cadeira de roda, próteses de braços e pernas.

Cuia de chimarrão era um dos emojis mais pedidos para ser incluído no WhatsApp. Foto: Montagem WhatsApp

Entre os alimentos, além do chimarrão, destaque para as novas figurinhas de cebola e alho. Já os animais, destacam-se entre as novidades os emojis de cães-guia, bicho preguiça, lontra, gambá, gorila, orangotango entre outros. Falta só a capivara, animal símbolo de Curitiba, e que é uma antiga reivindicação dos internautas brasileiros.

Como surgiram os emojis?

O criador dos emojis é o japonês Shigetaka Kurita em 1999, quando trabalhava na empresa NTT Docomo. Na verdade, o alfabeto de figurinhas foi inventado para um sistema que a geração mais nova nem imagina que existia, os pagers – aquele dispositivo eletrônico que só recebia mensagens escritas a partir de uma central e que precedeu os celulares, muito comuns nos anos 90.