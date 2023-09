Diva da dance music dos anos 90 faz show em Curitiba nesta sexta

A cantora zambiana Rozalla Miller, mais conhecida como Rozalla, um dos expoentes da dance music dos anos 90, chega a Curitiba nesta semana. Seu maior hit, “Everybodys Free (To Feel Good)”, sacudiu as pistas de dança ao redor do mundo e agora vai agitar a noite de 22 de setembro no CWB Hall.

A festa Flashback Night contará ainda com o DJ Jeison Sales, as bandas curitibanas Delorean, com uma viagem no tempo pelos maiores clássicos dos anos 80, 90 e 2000 e trilhas de filmes, e Candyman Club, com tributo post punk, além do grupo de dança Superflashback para animar a noite.

Os ingressos para a festa custam a partir de R$ 50 mais taxa a meia-entrada, no sistema “Meia-entrada para todos” oferecido para alguns eventos da casa.

Sobre Rozalla

Rozalla, diva da dance music nos anos 90, excursionou com Michael Jackson fazendo o show de abertura da Dangerous Tour durante todo o ano de 1992 na Europa e alcançou o top 10 em diversos países, inclusive no Brasil.

Sua música “Are You Ready To Fly”, de 1992, fez parte da trilha sonora internacional da novela das oito “Olho No Olho”, da Rede Globo, como tema da personagem Júlia, interpretada por Bel Kutner. A cantora gravou onze discos durante sua carreira e segue na ativa comemorando seus mais de 30 anos de sucessos.

Confira a playlist da artista no Spotify.

Serviço

Rozalla na festa Flashback Night

22 de setembro

Ingressos: a partir de R$ 50 + taxa, no sistema meia-entrada para todos.

Ingressos disponíveis no site Bilheto.

Endereço: Av. Marechal Floriano Peixoto, 4142 – Parolin – Curitiba – PR.

Abertura das portas: 19h00.

Classificação: 16 anos.

