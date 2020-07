Uma verdadeira montanha-russa diária de sentimentos, com pitadas de melancolia, paranoias, incertezas e um punhado de situações tragicômicas. Quem está em casa nesta quarentena provocada pela pandemia de covid-19 sabe bem o que é isso. E essa rotina maluca como estratégia de sobrevivência serviu de inspiração para a série Diário de um Confinado, que mostra o dia a dia de Murilo, personagem criado e interpretado por Bruno Mazzeo. A série multiplataforma – que estreou na última sexta-feira (26) no Globoplay, ganha seis novos episódios na plataforma na sexta (03), chega à Globo neste sábado (4) e, a partir do dia 6 será exibida no Multishow.

A produção é uma crônica sobre o dia a dia de um cidadão que de repente se vê obrigado a tocar a vida dentro de seu apartamento. O projeto foi idealizado pela diretora artística Joana Jabace ao lado do marido, Bruno Mazzeo, e gravado no apartamento do casal, no Rio de Janeiro, com produção e participações remotas. Para a série, foi montada uma equipe multidisciplinar que conceituou e pré-produziu tudo à distância.

“Assistente de direção, produção de arte, montador, pós-produção, figurino, efeito especial. Todos os departamentos foram participando cada um de sua casa. Entramos de cabeça nesse desafio imbuídos de fazer dar certo e nos reinventarmos”, explica Joana. Bruno complementa: “foi uma novidade desafiadora, desde a prova de figurino por chamada de vídeo até o gravar e editar em casa. Adaptamos nosso apartamento e, ao mesmo tempo, fomos mexendo no texto para que coisas que já tínhamos fossem utilizadas. Normalmente, um cenário é construído de acordo com a necessidade do texto. Dessa vez foi o contrário. Mas todos os desafios todos tornaram o trabalho ainda mais prazeroso”, fala Mazzeo.

De um jeito novo

Didi Maakaroun, produtora de arte de Diário de um Confinado, conta que foram enviados para o apartamento do casal cerca de 230 objetos cenográficos, seguindo os protocolos de segurança da emissora. “Tivemos apenas uma semana de pré-produção, bem diferente de como estávamos acostumados. Levamos bastante vivência, vários objetos. A casa deles é bem clean e nós queríamos um ambiente mais pesado, mais bagunçado, de um cara largado. Demos uma entulhada, uma desorganizada na sala da Joana, que se transformou no loft do Murilo”, diz.

A novidade – e o desafio – da produção remota também encantou a figurinista Renata Vasconcelos. “Foi tudo muito novo, nunca tínhamos feito um trabalho assim, remotamente. O figurino requer sempre uma prova de roupa, tirar medidas, fazer ajustes, e essas coisas não aconteceram nesse projeto”, fala. Ela conta que a prova de roupa foi toda virtual, usando aplicativos de conversa por vídeo.

Até mesmo para o personagem principal, Murilo, interpretado por Bruno Mazzeo, a conceituação foi remota. “Foi muito legal. Abrimos o guarda-roupas dele e fomos testando o que daria certo para o personagem. Depois disso, o Bruno fotografou peça por peça para mim. Recortei cada uma e fui montando o guarda-roupa do personagem, como naquelas brincadeiras de bonecas de papel. Desse recorte de peças, montei um plano diário de roupas para ele”, revela, destacando que o personagem fez de seis a oito trocas de roupa por dia de gravação e que os tons que prevalecem nos looks de Murilo são os de cinza, vinho e azul escuro.

Diário de um Confinado estreia sábado, depois de Fina Estampa, na TV Globo.

