Curte cinema, TV e cultura brasileira? Então você vai adorar saber que tem sucesso de volta à tela da Globo! A partir do dia 7 de julho, a série Cine Holliúdy será reexibida nas noites de terça-feira. Com muita poesia e humor regional, a produção conta a história do cinemista Francisgleydisson (Edmilson Filho) e sua luta para manter viva a arte do cinema em Pitombas, cidade fictícia no interior do Ceará, depois que um aparelho de TV chega à cidade.

Na história, Francis, dono da única sala de filmes da região, vê o faturamento cair na bilheteria quando a novidade tecnológica cai no gosto popular. A iniciativa do prefeito Olegário (Matheus Nachtergaele) para atender às vontades da primeira-dama, Maria do Socorro (Heloisa Perissé), lota a praça de pessoas que querem assistir à novela no novo equipamento. Teimoso, Francis tem que se reinventar, se reerguer e fazer graça até na desgraça. Para isso, conta com o apoio de seu parceiro de trabalho e fiel amigo Munízio (Haroldo Guimarães).

“Francis é um personagem que me acompanha desde 2004. É dedicado, sonhador, muito brasileiro. E eu tenho a sorte de fazê-lo na TV e no cinema também. Saber do retorno da série à TV foi uma surpresa e me deu uma felicidade muito grande”, afirmou o ator Edmilson Filho.

Enquanto se desdobra para tornar seu cinema mais atrativo, Francis se encanta pela enteada de Olegário, Marylin (Letícia Colin), que chega de São Paulo a contragosto, mas logo encontra uma razão para ficar. Ao lado de Francis, a paulistana vai viver dias de muitas aventuras com muito sotaque cearensês. “Recebi a notícia da reexibição de ‘Cine Holliúdy’ com muita alegria, muito orgulho. Eu aprendi demais nessa série que tanto tem a ensinar a gente”, descreve Leticia Colin.

A atriz Heloisa Perissé lembra com carinho de sua atuação na série. “Eu sou apaixonada por Cine Holliúdy e estou muito feliz com a volta da série para poder rever todo aquele momento inesquecível que eu passei na minha vida. A Maria do Socorro foi um personagem muito importante na minha carreira. A série realmente tem um lugar muito especial no meu coração”, afirmou Heloísa. O ator Matheus Nachtergaele também comemorou o retorno da produção. “É para ser assistida pela família inteira, é uma série para o Brasil fazer as pazes consigo. Ela vai ser um grande alívio, vai animar as nossas vidas e nos fazer sorrir”, afirma Matheus.

Homenagem

Com dez episódios gravados em 2017, a série faz uma homenagem à sétima arte e conta com participações especiais de Ney Latorraca, Chico Diaz, Ingrid Guimarães, Miguel Falabella, Rafael Infante, Falcão, Bruno Garcia, entre outros atores. Seis dos dez episódios da trama ressaltam o trabalho de pesquisa em relação aos gêneros do cinema. Filmes de ficção científica, romance, terror, ação, faroeste, artes marciais e até filme bíblico fazem parte das histórias em que Francis, Marylin e Munízio (Haroldo Guimarães) se metem, colocando a cidade fictícia de Pitombas dentro de suas aventuras.

Cine Holliúdy é uma série de Marcio Wilson e Claudio Paiva, baseada no longa-metragem homônimo escrito e dirigido por Halder Golmes.

