CWBurguer Fest 2026 começa sexta e reúne 42 estabelecimentos

Pela primeira vez na história o CWBurguer Fest terá duas edições anuais. A primeira de 2026 começa nesta sexta-feira (17/04) e segue até o dia 17 de maio, reunindo 42 hamburguerias de Curitiba, com receitas criadas especialmente para o evento. A ideia das duas edições amplia a presença do evento na cidade e reforça o projeto como parte do calendário gastronômico local.

A edição de 2026 traz um novo conceito para as receitas. Cada hamburgueria participante apresenta dois hambúrgueres inspirados em diferentes países, com referências e ingredientes que dialogam com essas origens. As receitas são desenvolvidas especialmente para o festival e ficam disponíveis durante o período do evento.

Os hambúrgueres são vendidos em três faixas de preço fixo: R$ 19, R$ 29 e R$ 39. O formato facilita a escolha e permite que o público circule por diferentes casas ao longo das quatro semanas. O hambúrguer se consolidou como uma das comidas mais queridas da cidade, com presença forte tanto no consumo presencial quanto no delivery.

No Prêmio Bom Gourmet 2025, as hamburguerias foram a categoria com maior número de indicações e votos. Entre os cinco melhores da cidade, três estão entre os participantes desta edição: Cidadão do Mundo, Villa Bistrô e Burger Bar.

Em 2025, o festival marcou sua retomada reunindo mais de 50 casas e voltou a ganhar relevância no calendário gastronômico da cidade, com destaque para o volume de vendas e a adesão do público.

Hamburguerias participantes do CWBurguer Fest.

O CWBurguer Fest 2026 reúne 42 hamburguerias em Curitiba. A lista completa de participantes inclui:

Bite Me!

Burguer Bar Juvevê

Burguer Bar Xaxim

Carnivore Boulevard Curitibano

Carnivore Jockey Plaza

Charles Burguer

Chamaaa Gastrobar

Cidadão do Mundo Água Verde

Cidadão do Mundo Boqueirão

Cidadão do Mundo São Braz

Curitiba Burger

Cervejaria Nut Bier

DMartins Souq

Eagle Bbq&Burger

Estação Chelsea

Felipão – Hot Dog e Burger

Fábrica Gourmet Hamburgueria Bacacheri

Fábrica Gourmet Hamburgueria Centro

Fábrica Gourmet Hamburgueria Jardim das Américas

Hamburgueria Água Verde

Hamburgueria das Américas

Hamburgueria Giovanella

Happy Burger & Restaurante

Hard Rock Cafe Curitiba

Herys Burger

HUB Burguer

Lá na Esquina Lanches

Love Stop Fast Food

Mavy Gastrobar

Mundo da Lua

O Hamburgueiro

Papo Furado Curitiba

Pickles Burger

Pilgrim Burgers

Quintal Barigui

Rango de Planta

Red Light Burger

Santi Burger

Smoke ‘N’ Fire Gastrobar

T.T Burger

Villa Bistrô

Zero42 Burger Jockey Plaza

Todas as opções do festival podem ser conferidas no site do CWBurguer, inclusive fotos e descrições de cada lanche. Também é possível conhecer tudo sobre o evento no app do Festival Bom Gourmet, disponível para Android e iOS.