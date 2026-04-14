CWBurguer Fest 2026 começa sexta e reúne 42 estabelecimentos

Pela primeira vez na história o CWBurguer Fest terá duas edições anuais. A primeira de 2026 começa nesta sexta-feira (17/04) e segue até o dia 17 de maio, reunindo 42 hamburguerias de Curitiba, com receitas criadas especialmente para o evento. A ideia das duas edições amplia a presença do evento na cidade e reforça o projeto como parte do calendário gastronômico local.
A edição de 2026 traz um novo conceito para as receitas. Cada hamburgueria participante apresenta dois hambúrgueres inspirados em diferentes países, com referências e ingredientes que dialogam com essas origens. As receitas são desenvolvidas especialmente para o festival e ficam disponíveis durante o período do evento.
Os hambúrgueres são vendidos em três faixas de preço fixo: R$ 19, R$ 29 e R$ 39. O formato facilita a escolha e permite que o público circule por diferentes casas ao longo das quatro semanas. O hambúrguer se consolidou como uma das comidas mais queridas da cidade, com presença forte tanto no consumo presencial quanto no delivery.
No Prêmio Bom Gourmet 2025, as hamburguerias foram a categoria com maior número de indicações e votos. Entre os cinco melhores da cidade, três estão entre os participantes desta edição: Cidadão do Mundo, Villa Bistrô e Burger Bar.
Em 2025, o festival marcou sua retomada reunindo mais de 50 casas e voltou a ganhar relevância no calendário gastronômico da cidade, com destaque para o volume de vendas e a adesão do público.
Hamburguerias participantes do CWBurguer Fest.
O CWBurguer Fest 2026 reúne 42 hamburguerias em Curitiba. A lista completa de participantes inclui:
- Bite Me!
- Burguer Bar Juvevê
- Burguer Bar Xaxim
- Carnivore Boulevard Curitibano
- Carnivore Jockey Plaza
- Charles Burguer
- Chamaaa Gastrobar
- Cidadão do Mundo Água Verde
- Cidadão do Mundo Boqueirão
- Cidadão do Mundo São Braz
- Curitiba Burger
- Cervejaria Nut Bier
- DMartins Souq
- Eagle Bbq&Burger
- Estação Chelsea
- Felipão – Hot Dog e Burger
- Fábrica Gourmet Hamburgueria Bacacheri
- Fábrica Gourmet Hamburgueria Centro
- Fábrica Gourmet Hamburgueria Jardim das Américas
- Hamburgueria Água Verde
- Hamburgueria das Américas
- Hamburgueria Giovanella
- Happy Burger & Restaurante
- Hard Rock Cafe Curitiba
- Herys Burger
- HUB Burguer
- Lá na Esquina Lanches
- Love Stop Fast Food
- Mavy Gastrobar
- Mundo da Lua
- O Hamburgueiro
- Papo Furado Curitiba
- Pickles Burger
- Pilgrim Burgers
- Quintal Barigui
- Rango de Planta
- Red Light Burger
- Santi Burger
- Smoke ‘N’ Fire Gastrobar
- T.T Burger
- Villa Bistrô
- Zero42 Burger Jockey Plaza
Todas as opções do festival podem ser conferidas no site do CWBurguer, inclusive fotos e descrições de cada lanche. Também é possível conhecer tudo sobre o evento no app do Festival Bom Gourmet, disponível para Android e iOS.