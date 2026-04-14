Gastronomia

CWBurguer Fest 2026 começa sexta e reúne 42 estabelecimentos

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 14/04/26 10h59
CWBurguer Fest começa nessa sexta-feira (17/04) em Curitiba. Foto: Fernando Zequinão / Divulgação

Pela primeira vez na história o CWBurguer Fest terá duas edições anuais. A primeira de 2026 começa nesta sexta-feira (17/04) e segue até o dia 17 de maio, reunindo 42 hamburguerias de Curitiba, com receitas criadas especialmente para o evento. A ideia das duas edições amplia a presença do evento na cidade e reforça o projeto como parte do calendário gastronômico local.

A edição de 2026 traz um novo conceito para as receitas. Cada hamburgueria participante apresenta dois hambúrgueres inspirados em diferentes países, com referências e ingredientes que dialogam com essas origens. As receitas são desenvolvidas especialmente para o festival e ficam disponíveis durante o período do evento.

Os hambúrgueres são vendidos em três faixas de preço fixo: R$ 19, R$ 29 e R$ 39. O formato facilita a escolha e permite que o público circule por diferentes casas ao longo das quatro semanas. O hambúrguer se consolidou como uma das comidas mais queridas da cidade, com presença forte tanto no consumo presencial quanto no delivery.

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No Prêmio Bom Gourmet 2025, as hamburguerias foram a categoria com maior número de indicações e votos. Entre os cinco melhores da cidade, três estão entre os participantes desta edição: Cidadão do Mundo, Villa Bistrô e Burger Bar.

Em 2025, o festival marcou sua retomada reunindo mais de 50 casas e voltou a ganhar relevância no calendário gastronômico da cidade, com destaque para o volume de vendas e a adesão do público.

Hamburguerias participantes do CWBurguer Fest.

O CWBurguer Fest 2026 reúne 42 hamburguerias em Curitiba. A lista completa de participantes inclui:

  • Bite Me!
  • Burguer Bar Juvevê
  • Burguer Bar Xaxim
  • Carnivore Boulevard Curitibano
  • Carnivore Jockey Plaza
  • Charles Burguer
  • Chamaaa Gastrobar
  • Cidadão do Mundo Água Verde
  • Cidadão do Mundo Boqueirão
  • Cidadão do Mundo São Braz
  • Curitiba Burger
  • Cervejaria Nut Bier
  • DMartins Souq
  • Eagle Bbq&Burger
  • Estação Chelsea
  • Felipão – Hot Dog e Burger
  • Fábrica Gourmet Hamburgueria Bacacheri
  • Fábrica Gourmet Hamburgueria Centro
  • Fábrica Gourmet Hamburgueria Jardim das Américas
  • Hamburgueria Água Verde
  • Hamburgueria das Américas
  • Hamburgueria Giovanella
  • Happy Burger & Restaurante
  • Hard Rock Cafe Curitiba
  • Herys Burger
  • HUB Burguer
  • Lá na Esquina Lanches
  • Love Stop Fast Food
  • Mavy Gastrobar
  • Mundo da Lua
  • O Hamburgueiro
  • Papo Furado Curitiba
  • Pickles Burger
  • Pilgrim Burgers
  • Quintal Barigui
  • Rango de Planta
  • Red Light Burger
  • Santi Burger
  • Smoke ‘N’ Fire Gastrobar
  • T.T Burger
  • Villa Bistrô
  • Zero42 Burger Jockey Plaza

Todas as opções do festival podem ser conferidas no site do CWBurguer, inclusive fotos e descrições de cada lanche. Também é possível conhecer tudo sobre o evento no app do Festival Bom Gourmet, disponível para Android e iOS.

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