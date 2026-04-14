Memorial Paranista oferece visitas guiadas gratuitas aos sábados

O Memorial Paranista, localizado no Parque São Lourenço, realiza visitas guiadas gratuitas todos os sábados, às 11h. O tour percorre a história do parque e apresenta o processo de criação de esculturas em bronze no atelier do espaço. As visitas podem ser feitas em português, inglês ou espanhol, conforme a demanda dos visitantes.

O roteiro começa na recepção e segue até o lago, onde é contada a história do Parque São Lourenço, um dos primeiros de Curitiba, criado após uma enchente do Rio Belém em 1973. O parque funciona como área verde estratégica, capaz de absorver e drenar águas de chuva, conceito conhecido como parques-esponja. O edifício do Memorial foi construído na década de 1940 e abrigou uma fábrica de cola até os anos 1970.

Durante a visita, o público conhece o atelier de escultura, onde são realizados processos de fundição e acabamento de obras em bronze, como a estátua de Jaime Lerner, inaugurada recentemente. O tour também inclui o acervo permanente do escultor João Turin, cujas obras estão presentes em diversos pontos da cidade. Segundo Felipe Valente Zem, responsável pela ação educativa, cada visita dura pelo menos uma hora, podendo se estender conforme o interesse do grupo.

Em abril, o Memorial oferece oficinas temáticas para crianças aos sábados. No dia 18, às 10h30, acontece a oficina de desenho de animais, que começa no Liceu das Artes com noções de desenho e segue para o parque, onde as crianças observam e desenham a fauna local. A atividade termina com a produção de aquarelas. No dia 25, também às 10h30, será realizada oficina de fantoches de papel com dobradura, colagem e desenho, pensada para criança e responsável criarem juntos. As inscrições são feitas pelo Guia Curitiba e cada inscrição dá direito a duas vagas.