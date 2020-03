Filmes de cineastas paranaenses estreiam em grande estilo na noite desta quarta-feira (11), na Cinemateca de Curitiba. A programação vai contar com a exibição dos curtas Clube da Insônia, de Tulio Viaro e; Das Cinzas, o Escorpião, de Estevan Silvera e Tiomkim. As sessões começam às 20h e a entrada é gratuita.

publicidade

Clube da Insônia

Dirigido e roteirizado por Viaro, Clube da Insônia tem 25 minutos de duração e traz a história de três rapazes que aguardam a luz de um casebre se apagar, para que possam entrar e roubar. Enquanto isso, eles conversam sobre a vida. O filme traz na direção de fotografia um dos nomes mais lendários do cinema brasileiro, Carlos Ebert, que fez a fotografia de O Bandido da Luz Vermelha (1968), de Rogério Sganzerla, um ícone do cinema marginal.

LEIA AINDA – Sucesso nos anos 80, A-Ha vem a Curitiba em 2020

Filmado em Piraquara o curta tem trilha sonora de Leonel Rocha, da dupla sertaneja Leonel Rocha e Campos e direção de arte de Danielle Pie. No elenco estão Adriano Petermann, Gabriel Gorosito e Marcel Szymanski e participação do jornalista Carlos Nascimento e Luthero de Almeida.

Das Cinzas, O Escorpião

Das Cinzas o Escorpião, marca nova parceria entre Estevan Silvera e Tiomkim. É um audiovisual com oito minutos de duração, que presta homenagem ao cineasta Kenneth Anger e em especial, a uma de suas mais famosas e controversas obras Scorpio Rising (1964).

LEIA MAIS – Campeonato de Karaokê em Curitiba tem prêmios de R$ 1 mil

As filmagens do curta foram feitas em uma oficina mecânica de motocicletas e seguem uma linha de direção ao estilo do Dogma 95, criado pelos cineastas Lars Von Trier e Thomas Vinterberg, na qual não existe uma preocupação com a linguagem convencional e nem com o roteiro. Uma trilha sonora experimental foi composta pelo músico Felipe Akel para a obra. O curta é embalado também por acordes de violino, interpretado pelo músico Victor Portugal. Fazem parte do elenco Victor Portugal, Dany Martins, Leonel Cunha, Paulo Roble e Leticia Goulart.

Serviço

Lançamento dos curtas Clube da Insônia e Das Cinzas, o Escorpião

Data: quarta-feira 11 de março

Horário: 20h

Local: Cinemateca de Curitiba

Endereço: Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco

Entrada Franca

Classificação: 16 anos