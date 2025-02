De graça! Curitiba tem visitas guiadas na Catedral Basílica em 2025

A Catedral Basílica de Curitiba, localizada na Praça Tiradentes, no Centro da capital paranaense, abriu inscrições para visitas guiadas gratuitas em um sábado de cada mês de 2025. As visitas têm duração de cerca de 2 horas e 45 minutos, sempre começando às 9h, e passam por diversas partes da catedral, como a cripta e a sala de arquivos.

O objetivo da visita é mostrar aos visitantes os significados e elementos que constituem o templo. As inscrições para as visitas são abertas às quartas-feiras antes do sábado programado, às 12h, e podem ser feitas pelo site da Catedral de Curitiba. Veja as datas de 2025:

15 de fevereiro

15 de março

26 de abril

24 de maio

7 de junho

19 de julho

16 de agosto

20 de setembro

18 de outubro

8 de novembro

13 de dezembro

A Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais foi construída no século 19, entre 1876 e 1893, e é o principal templo da Arquidiocese de Curitiba. É o terceiro dedicado à Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. É também sede da paróquia de mesmo nome, que foi criada 1668, quando Curitiba ainda era uma vila e e território do Bispado do Rio de Janeiro.

Leia o conteúdo original na Gazeta do Povo.