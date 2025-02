Pré-carnaval em Curitiba: fim de semana de ensaios abertos e bloquinhos

O clima carnavalesco já toma conta de Curitiba, com as escolas de samba intensificando os preparativos para os desfiles oficiais na Rua Marechal Deodoro, marcados para os dias 1º e 2 de março. Enquanto a grande festa não chega, os foliões têm a oportunidade de vivenciar o espírito carnavalesco nos ensaios técnicos das agremiações, que são abertos ao público e gratuitos.

A programação dos ensaios começa nesta quarta-feira (12), com as escolas Leões da Mocidade, Deixa Falar e Embaixadores da Alegria, estendendo-se até 25 de fevereiro. É uma chance única para os curitibanos acompanharem de perto a preparação das escolas e se contagiarem com o samba no pé.

Os desfiles oficiais prometem agitar a Marechal Deodoro. No sábado (1º), as escolas do grupo especial entram na avenida, enquanto no domingo (02) é a vez das agremiações do grupo de acesso mostrarem seu samba.

Garibaldis e Sacis: Tradição no Centro

Além dos ensaios, o bloco Garibaldis e Sacis vai esquentar o Centro de Curitiba com seu animado pré-carnaval. No domingo (16), a partir das 15h, os foliões tomarão a Marechal Deodoro ao som de marchinhas e músicas autorais, resgatando o espírito dos antigos carnavais.

Celebrando 26 anos de folia, o Garibaldis e Sacis também levará sua energia contagiante ao Sítio Cercado no domingo seguinte (23), expandindo a alegria carnavalesca para outras regiões da cidade.

Confira a Programação dos Ensaios:

Escola de Samba Deixa Falar:

– Dias 12, 15, 20 e 22 de fevereiro

– Quintas às 19h, sábados às 18h

– Local: Social Paraná Clube (Av. Pres. Kennedy, 2377 – Guaíra)

Escola de Samba Leões da Mocidade:

– Dias: 12, 14, 16, 19, 21 e 23 de fevereiro

– Quartas às 20h na Sociedade 13 de Maio (R. Des. Clotário Portugal, 274)

– Sextas às 20h no Barracão da Escola (Rua São Bento, 607 – Hauer)

– Domingos às 19h na Rua Orestes Camilo, 80 – Prado Velho

Escola Enamorados do Samba:

– Dias 14, 21, 23 e 25 de fevereiro

– Quarta, sexta e sábado às 19h30, domingo às 16h30

– Local: Paraná Clube (Rua São Bento, 1500 – Hauer)

Escola de Samba Mocidade Azul:

– Dias 14, 15,16, 21, 22 e 23 de fevereiro

– Sexta e sábado às 20h, domingo às 16h30

– Local: Rua Waldemar Cavanha, 580 – Fazendinha

Escola de Samba Acadêmicos da Realeza:

– Dias 13, 16, 20 e 23 de fevereiro

– Quinta e sábado às 19h, domingo às 16h

– Local: Sociedade Morgenau (Av. Senador Souza Naves, 945 – Cristo Rei)

Escola de Samba Imperatriz da Liberdade:

– Dias 15, 16, 22 e 23 de fevereiro

– Sábados às 20h, domingos às 16h

– Local: Rua Doutor Claudino dos Santos, 72 – Largo da Ordem

Escola de Samba Os Internautas:

– Dia 22 de fevereiro às 20h

– Local: Lions Clube de Pinhais (R. José Mariano dos Santos, 135 – Vila Tarumã, Pinhais)

Escola de Samba Embaixadores da Alegria:

– Dias 12, 14, 19, 21 e 22 de fevereiro às 19h30

– Local: Rua Drº Celso Luiz Peixoto Ribas, 3450 – Santa Quitéria

Bloco Garibaldis e Sacis

CENTRO:

– Data: 16/2 (domingo)

– Horário: das 15h às 19h

– Local: Rua Marechal Deodoro, entre Rua Barão do Rio Branco e Avenida Marechal Floriano Peixoto

SÍTIO CERCADO:

– Data: 23/2 (domingo)

– Horário: das 15h às 19h

– Local: Rua São José dos Pinhais, entre as ruas Nova Aurora e Lauro Gentil Portugal Tavares