Curitiba tem 4 atrações para curtir a cidade neste domingo; confira

Curitiba começa março com programação para todos os estilos neste domingo (1º/03). Os moradores e visitantes encontram opções culturais, musicais e gastronômicas espalhadas por diferentes pontos da cidade.

Confira, abaixo, opções para curtir o domingo em família:

Abertura da exposição Vitrine Panfletária

A partir das 10h deste domingo, o Museu Paranaense inaugura a exposição “Vitrine Panfletária”, do artista Elilson. A mostra apresenta uma espécie de escultura discursiva construída a partir de panfletos, anúncios e ofertas recolhidos durante caminhadas pelo centro urbano.

Como desdobramento da obra, o artista assina uma crônica inspirada nos materiais, que será apresentada ao público às 11h, no dia da abertura. Além de “Vitrine Panfletária”, o museu mantém em cartaz as exposições “Céu-Eclipse”; “Ephemera/Perpétua”; “Lange de Morretes: entre-paisagens”; e “Numismática e cultura material”, entre outras mostras.

Living Colour ao vivo

A banda Living Colour sobe ao palco da Live Curitiba neste domingo, às 21h. Ainda há ingressos disponíveis na plataforma Bilheteria Digital, a partir de R$ 219,00 com acréscimo de taxas.

O show integra a turnê “The Best of 40 Years Tour”, que celebra quatro décadas de carreira do grupo norte-americano. A apresentação promete reunir clássicos que marcaram os anos 1980 e 1990, além de revisitar diferentes fases da banda.

Feira de Vinil da Capivarinha

No Piso L2 do Shopping Crystal, a Feira Capivarinha reúne oito expositores e cerca de 7 mil LPs entre sábado (28/2) e domingo. O evento é voltado a colecionadores e apreciadores de música em formato físico, com opções que vão de títulos raros a lançamentos recentes.

Além da venda de discos, o público poderá aproveitar discotecagem em vinil ao longo do fim de semana.

Novidade nas feiras da cidade

Para quem prefere começar o domingo ao ar livre, as feiras da cidade oferecem opções de produtos artesanais, gastronomia e cafés especiais. A novidade é a Feira Livre Menonitas, realizada na Praça da Colonização Menonita, na Rua Antônio Kosovski, das 8h às 14h.

A programação das feiras espalhadas por Curitiba inclui produtos orgânicos, itens coloniais e opções para um passeio em família. A lista completa pode ser conferida no link.

