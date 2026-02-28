Curitiba oferece feiras livres e de artesanato em diversos bairros no domingo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste domingo, os curitibanos têm diversas opções de feiras livres e de artesanato espalhadas pela cidade. As feiras acontecem em diferentes bairros, oferecendo produtos frescos, arte e artesanato local.

Na região central, a tradicional Feira de Arte e Artesanato Garibaldi ocorre na Praça Garibaldi, no bairro São Francisco, das 9h às 14h. Já no Água Verde, a Feira de Arte e Artesanato 29 de Março funciona na Rua Padre Anchieta, das 8h às 13h.

Para quem busca produtos frescos, as feiras livres são uma ótima opção. No Bacacheri, há duas opções: a Feira Livre e a Feira de Arte e Artesanato, ambas na Avenida José Gulin, das 7h às 13h e das 8h às 13h, respectivamente.

Outros bairros que contam com feiras livres neste domingo são: Barreirinha (Rua Flávio Dallegrave), Cajuru (Rua Teófilo Otoni), Campo Comprido (Rua Maria Homan Wisniewski), Mercês (Rua Martim Afonso), Prado Velho (Rua Francisco Nunes) e Vista Alegre (Rua Arthur Leinig). Os horários variam entre 7h e 13h, dependendo da localização.

Uma novidade é a Feira Livre Menonitas, que acontece na Praça da Colonização Menonita, na Rua Antônio Kosovski, das 8h às 14h. Esta feira oferece uma oportunidade de conhecer produtos típicos da cultura menonita.

As feiras são uma excelente opção para quem busca produtos frescos, artesanato local e uma programação diferente para o domingo, além de movimentar a economia local e proporcionar um contato direto entre produtores e consumidores.