Agenda cultural

O que fazer em Curitiba? Roberto Carlos e João Bosco se apresentam nesta sexta (16)

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Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 16/10/26 09h48
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Fotografia em plano médio de Roberto Carlos caracterizado em um show ou apresentação ao ar livre, segurando uma rosa vermelha. Em primeiro plano e ao centro, o cantor brasileiro aparece sorrindo levemente com expressão nostálgica, vestindo sua tradicional camisa social clara de gola alta com botões frontais decorados. Ele segura delicadamente uma rosa vermelha de haste longa com a mão direita, enquanto uma segunda rosa aparece parcialmente no canto inferior. No plano intermediário, a iluminação cênica destaca a figura do artista, projetando uma sombra suave de flor sobre o tecido de sua vestimenta. Ao fundo, a plateia e o ambiente do show permanecem em penumbra, com pontos de luz difusos sob a atmosfera noturna do evento.
Agenda conta com atrações pagas e gratuitas. Foto: Arquivo/Globo.

Curitiba tem uma programação cultural diversificada nesta sexta-feira (16), com shows de grandes nomes da música brasileira, festival de punk rock e atrações para quem prefere teatro e musicais. Entre os destaques estão as apresentações de Murilo Huff, com o projeto Churrasco, Viola e Paixão, João Bosco e Roberto Carlos, que retorna à capital paranaense, além da 25ª edição da Punktoberfest, dedicada ao punk rock e ao psychobilly.

A agenda também reúne espetáculos como o musical da Broadway A Chorus Line, a comédia Baixa Sociedade, estrelada por Luiz Fernando Guimarães, e a peça Medeias, com entrada gratuita. Para quem busca opções culturais sem custo, há ainda exposições na Biblioteca Pública do Paraná e no Palacete dos Leões.

Confira, a seguir, os horários, locais e como garantir ingressos para as atrações do dia:

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Shows

João Bosco
O mestre da MPB sobe ao palco para celebrar a sua brilhante carreira musical. O artista volta aos palcos com a turnê que revive seus grandes clássicos e traz novidades.

Horário: às 21h15;
Local: Teatro Guaíra (Guairão);
Ingressos: venda via DiskIngressos.

Roberto Carlos
O Rei retorna à capital paranaense para duas noites de gala inesquecíveis, reunindo gerações no palco de um dos principais teatros da cidade.

Horário: às 21h;
Local: Teatro Positivo;
Ingressos: venda via DiskIngressos.

Punktoberfest
Como a 25ª edição do festival de punk rock e psychobilly ocorre em finais de semana específicos. Na sexta-feira, se apresentam as bandas Colapso, Dedo Podre, Alma Negra, Acid Eater e Bad Bebop.

Horário: a partir das 19h;
Local: 92 Graus (Av. Manoel Ribas, 108, São Francisco, Curitiba);
Ingressos: a R$ 30,00 (com direito a um chopp) à venda no local.

Espetáculos e peças

Musical “A Chorus Line”
Um dos maiores clássicos da Broadway ganha os palcos no Teatro Regina Vogue, retratando os bastidores e os dramas dos bailarinos em audições de teatro.

Horário: às 18h e às 20h30;
Local: Teatro Regina Vogue;
Ingressos: venda via DiskIngressos.

Baixa Sociedade
A comédia de Juca de Oliveira com direção de Pedro Neschling e protagonizada por Luiz Fernando Guimarães — que celebra 50 anos de carreira — inicia sua temporada em Curitiba, retratando com humor ácido e ironia os tropeços da busca desenfreada por ascensão social.

Horário: às 20h;
Local: Teatro Fernanda Montenegro (Rua Coronel Dulcídio, 517);
Ingressos: venda via DiskIngressos.

Medeias
A Sim Companhia de Teatro apresenta nova sessão de sua temporada gratuita com direção de Vanessa Corina, montagem que revisita 2,5 mil anos do mito sob a perspectiva de diferentes vozes femininas.

Horário: às 20h;
Local: Teatro José Maria Santos;
Entrada: gratuita com retirada de ingressos a partir de uma hora antes do espetáculo.

Cidade de Jornais
Início da temporada comemorativa de dois anos da peça, que resgata crônicas e vivências urbanas com dramaturgia envolvente.

Horário: às 20h;
Local: Auditório Glauco Flores Sá de Brito (Miniauditório do Teatro Guaíra);
Ingressos: venda via DiskIngressos.

A Fantástica Fábrica de Canções – In Concert
Começa hoje a temporada deste musical focado na magia dos sons e das lembranças, mostrando através de arranjos criativos como a música ganha vida nos gestos mais simples do dia a dia.

Horário: às 20h;
Local: Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha);
Ingressos: venda via CompreNoZet.

Exposições e oficinas

Lembrar é Prático
O espaço cultural do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) inaugura a exposição coletiva do projeto “Estudos Sobre Permanência”, reunindo trabalhos de sete artistas contemporâneos sob a curadoria de Ana Rocha e Renan Archer para tensionar arquivos, tradição oral e memória.

Horário: visitação de terça a sexta-feira, das 13h às 18h, até 29 de janeiro;
Local: Palacete dos Leões (Avenida João Gualberto, 570 – Alto da Glória);
Entrada: gratuita.

Exposições na Biblioteca Pública do Paraná
Início da exposição de flâmulas bordadas “O Sertão está em toda parte” (Hall do 2º Andar) e continuação da mostra sensorial “Eu Matéria Estrangeira” (Hall Térreo).

Horário: durante o horário de funcionamento;
Local: Biblioteca Pública do Paraná (Rua Cândido Lopes, 133);
Entrada: gratuita.

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