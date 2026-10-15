Pixies confirma show em Curitiba para 2027: vendas de ingressos começam na terça

A banda norte-americana Pixies confirmou apresentação em Curitiba dia 7 abril de 2027. O grupo, um dos mais influentes do rock alternativo, volta para a capital paranaense após quatro décadas de estrada. Os ingressos para o show começam a ser vendidos no dia 20 de outubro, a partir das 12 horas, pelo site Ticketmaster.

Curitiba será a primeira cidade a receber o Pixies em 2027. A banda confirmou também show em São Paulo, mas a apresentação na capital paulista acontece somente dois dias depois, no dia 9 de abril.

Formado em Boston, nos Estados Unidos, em 1986, o Pixies construiu uma identidade musical com melodias suaves, guitarras distorcidas e mudanças bruscas de intensidade. Desde os primeiros shows, a banda chamou a atenção por apresentações que dispensavam grandes produções cênicas e colocavam a música no centro da experiência do público.

Atualmente, o grupo é formado por Black Francis (voz e guitarra), Joey Santiago (guitarra), David Lovering (bateria) e Emma Richardson (baixo e voz). Em Curitiba, o público poderá acompanhar ao vivo a banda, que faz apresentação na Live.

Serviço

Pixies em Curitiba

Data: 7 de abril de 2027 (quarta-feira)

Local: Live Curitiba

Endereço: Rua Itajubá, 143 – bairro Novo Mundo, Curitiba

Ingressos: vendas a partir de 20 de outubro de 2026, às 12h

Compra online: Ticketmaster – https://www.ticketmaster.com.br/

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