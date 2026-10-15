Show gratuito, comédia e metal finlandês: o que fazer em Curitiba nesta quinta (15)

Curitiba tem uma programação cultural variada nesta quinta-feira (15), com shows de metal, música indígena, stand-up e espetáculos teatrais. Entre os destaques estão a apresentação da banda finlandesa Amorphis, o show gratuito Canto da Terra e a estreia de uma nova temporada da comédia Baixa Sociedade, protagonizada por Luiz Fernando Guimarães.
Além dos palcos, a programação reúne exposições gratuitas, uma oficina de animação em stop motion inspirada em lendas brasileiras e atividades esportivas inclusivas.
Entre as opções estão a abertura da mostra Lembrar é Prático, no Palacete dos Leões, e o 1º Encontro Nacional de Tênis em Cadeira de Rodas Infantojuvenil, que segue até sábado (17), no Instituto Ícaro.
Confira os horários, locais e como participar das atrações nesta quinta:
Shows e apresentações
Amorphis
Grande nome do metal finlandês apresenta o álbum Borderland, lançado em 2025 e celebrado pela fusão do metal melódico, paisagens progressivas e temas inspirados no folclore nórdico.
Horário: às 19h;
Local: Tork n’ Roll;
Ingressos: venda via Clube do Ingresso.
Canto da Terra
O Coletivo Puxirum apresenta o show do álbum que une a musicalidade indígena dos povos Mura, Guarani, Kaingang e Xetá em uma experiência voltada à sustentabilidade e ancestralidade.
Horário: às 20h;
Local: Teatro Paiol (Rua Cel. Zacarias, 51);
Entrada: gratuita com retirada de ingressos pelo Sympla.
Stand-up com Marco Zenni
Para quem prefere dar risada, o humorista apresenta o show “Enquanto o Casamento Não Separe”, apresentação focada em sátiras de relacionamentos.
Horário: às 20h30;
Local: Gaslight Comedy Club;
Ingressos: venda via Sympla.
Medeias
A Sim Companhia de Teatro estreia temporada gratuita com direção de Vanessa Corina, montagem que atravessa mito e memória para questionar a história recontada por diferentes vozes femininas.
Horário: às 20h;
Local: Teatro José Maria Santos;
Entrada: gratuita com retirada de ingressos a partir de uma hora antes do espetáculo.
Baixa Sociedade
A comédia de Juca de Oliveira com direção de Pedro Neschling e protagonizada por Luiz Fernando Guimarães (celebrando 50 anos de carreira) inicia sua nova temporada na capital, retratando com humor e ironia os tropeços da busca por ascensão social.
Horário: às 20h;
Local: Teatro Fernanda Montenegro (Rua Coronel Dulcídio, 517);
Ingressos: venda via DiskIngressos.
Cidade de Jornais
Início da temporada comemorativa de dois anos da peça, que aborda crônicas e vivências urbanas.
Horário: às 20h;
Local: Auditório Glauco Flores Sá de Brito (Miniauditório do Teatro Guaíra);
Ingressos: venda via DiskIngressos.
Exposições e oficinas
Oficina de Stop Motion “Disquetes”
Oficina prática sobre a concepção, montagem e execução de animações em stop motion inspiradas em lendas brasileiras.
Horário: às 15h;
Local: MIS-PR (Rua Barão do Rio Branco, 395, Centro);
Entrada: gratuita limitada a 20 vagas.
Lembrar é Prático
O espaço cultural do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) inaugura a exposição coletiva do projeto “Estudos Sobre Permanência”, reunindo trabalhos de sete artistas contemporâneos sob a curadoria de Ana Rocha e Renan Archer para tensionar arquivos, tradição oral e memória.
Horário: às 19h (visitação de terça a sexta-feira, das 13h às 18h, até 29 de janeiro);
Local: Palacete dos Leões (Avenida João Gualberto, 570 – Alto da Glória);
Entrada: gratuita.
Exposições na Biblioteca Pública do Paraná
Início da exposição de flâmulas bordadas “O Sertão está em toda parte” (Hall do 2º Andar) e continuação da mostra sensorial “Eu Matéria Estrangeira” (Hall Térreo).
Horário: durante o horário de funcionamento;
Local: Biblioteca Pública do Paraná (Rua Cândido Lopes, 133);
Entrada: gratuita.
Esporte
1º Encontro Nacional de Tênis em Cadeira de Rodas Infantojuvenil
Evento voltado ao desenvolvimento da modalidade para jovens atletas de diferentes regiões do país, contando com a presença da tenista Vitória Miranda e da curitibana Laura Moto. A programação inclui sessões de quadra, preparação física e capacitação para treinadores.
Data: de quinta-feira (15) a sábado (17). Programação disponível no site;
Local: Instituto Ícaro;
Entrada: gratuita.