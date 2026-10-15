Agenda cultural

Show gratuito, comédia e metal finlandês: o que fazer em Curitiba nesta quinta (15)

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 15/10/26 08h29
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Fotografia em plano médio de quatro atores caracterizados em um palco de teatro, encenando uma cena dramática sob iluminação cênica direcionada. Em primeiro plano, um homem de cabelos grisalhos e camisa polo vinho segura aberta diante de si uma folha de jornal com o cabeçalho impresso "CORREIO DO RIO DE JANEIRO", com expressão séria e fixa. No plano intermediário, três outros atores posicionam-se ao redor dele. À esquerda, uma mulher de cabelos escuros e cacheados, vestindo blusa estampada em tons de verde e preto, segura um leque de notas de dinheiro em reais com expressão apreensiva. Ao centro, um homem com expressão surpresa inclina-se para a frente, e à direita, uma mulher de cabelos castanhos longos e vestido preto observa atentamente. Ao fundo, o cenário teatral escuro apresenta estruturas cenográficas neutras sob uma atmosfera dramática e focada nos personagens.
Agenda cultural conta com opções pagas e gratuitas. Foto: Tom Peres.

Curitiba tem uma programação cultural variada nesta quinta-feira (15), com shows de metal, música indígena, stand-up e espetáculos teatrais. Entre os destaques estão a apresentação da banda finlandesa Amorphis, o show gratuito Canto da Terra e a estreia de uma nova temporada da comédia Baixa Sociedade, protagonizada por Luiz Fernando Guimarães.

Além dos palcos, a programação reúne exposições gratuitas, uma oficina de animação em stop motion inspirada em lendas brasileiras e atividades esportivas inclusivas.

Entre as opções estão a abertura da mostra Lembrar é Prático, no Palacete dos Leões, e o 1º Encontro Nacional de Tênis em Cadeira de Rodas Infantojuvenil, que segue até sábado (17), no Instituto Ícaro.

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Confira os horários, locais e como participar das atrações nesta quinta:

Shows e apresentações

Amorphis
Grande nome do metal finlandês apresenta o álbum Borderland, lançado em 2025 e celebrado pela fusão do metal melódico, paisagens progressivas e temas inspirados no folclore nórdico.

Horário: às 19h;
Local: Tork n’ Roll;
Ingressos: venda via Clube do Ingresso.

Canto da Terra
O Coletivo Puxirum apresenta o show do álbum que une a musicalidade indígena dos povos Mura, Guarani, Kaingang e Xetá em uma experiência voltada à sustentabilidade e ancestralidade.

Horário: às 20h;
Local: Teatro Paiol (Rua Cel. Zacarias, 51);
Entrada: gratuita com retirada de ingressos pelo Sympla.

Stand-up com Marco Zenni
Para quem prefere dar risada, o humorista apresenta o show “Enquanto o Casamento Não Separe”, apresentação focada em sátiras de relacionamentos.

Horário: às 20h30;
Local: Gaslight Comedy Club;
Ingressos: venda via Sympla.

Medeias
A Sim Companhia de Teatro estreia temporada gratuita com direção de Vanessa Corina, montagem que atravessa mito e memória para questionar a história recontada por diferentes vozes femininas.

Horário: às 20h;
Local: Teatro José Maria Santos;
Entrada: gratuita com retirada de ingressos a partir de uma hora antes do espetáculo.

Baixa Sociedade
A comédia de Juca de Oliveira com direção de Pedro Neschling e protagonizada por Luiz Fernando Guimarães (celebrando 50 anos de carreira) inicia sua nova temporada na capital, retratando com humor e ironia os tropeços da busca por ascensão social.

Horário: às 20h;
Local: Teatro Fernanda Montenegro (Rua Coronel Dulcídio, 517);
Ingressos: venda via DiskIngressos.

Cidade de Jornais
Início da temporada comemorativa de dois anos da peça, que aborda crônicas e vivências urbanas.

Horário: às 20h;
Local: Auditório Glauco Flores Sá de Brito (Miniauditório do Teatro Guaíra);
Ingressos: venda via DiskIngressos.

Exposições e oficinas

Oficina de Stop Motion “Disquetes”
Oficina prática sobre a concepção, montagem e execução de animações em stop motion inspiradas em lendas brasileiras.

Horário: às 15h;
Local: MIS-PR (Rua Barão do Rio Branco, 395, Centro);
Entrada: gratuita limitada a 20 vagas.

Lembrar é Prático
O espaço cultural do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) inaugura a exposição coletiva do projeto “Estudos Sobre Permanência”, reunindo trabalhos de sete artistas contemporâneos sob a curadoria de Ana Rocha e Renan Archer para tensionar arquivos, tradição oral e memória.

Horário: às 19h (visitação de terça a sexta-feira, das 13h às 18h, até 29 de janeiro);
Local: Palacete dos Leões (Avenida João Gualberto, 570 – Alto da Glória);
Entrada: gratuita.

Exposições na Biblioteca Pública do Paraná
Início da exposição de flâmulas bordadas “O Sertão está em toda parte” (Hall do 2º Andar) e continuação da mostra sensorial “Eu Matéria Estrangeira” (Hall Térreo).

Horário: durante o horário de funcionamento;
Local: Biblioteca Pública do Paraná (Rua Cândido Lopes, 133);
Entrada: gratuita.

Esporte

1º Encontro Nacional de Tênis em Cadeira de Rodas Infantojuvenil
Evento voltado ao desenvolvimento da modalidade para jovens atletas de diferentes regiões do país, contando com a presença da tenista Vitória Miranda e da curitibana Laura Moto. A programação inclui sessões de quadra, preparação física e capacitação para treinadores.

Data: de quinta-feira (15) a sábado (17). Programação disponível no site;
Local: Instituto Ícaro;
Entrada: gratuita.

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