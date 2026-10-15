Crime organizado

Grupo no Paraná distribuía drogas por delivery sob ordens de fornecedores da Inglaterra

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 15/10/26 07h30
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Fotografia em plano médio de costas de dois policiais civis paranaenses posicionados ao redor de uma mesa durante uma operação ou verificação tática noturna. Em primeiro plano e à esquerda, um policial civil de costas veste uniforme preto composto por camisa tática de manga longa, boné escuro e um colete exibindo claramente a inscrição em letras brancas "POLÍCIA CIVIL PARANÁ", além de um distintivo no braço esquerdo. À direita, o segundo policial civil, também em traje tático preto e boné, observa documentos ou materiais dispostos sobre uma mesa. No plano intermediário, uma mesa central exibe documentos e equipamentos táticos agrupados, enquanto outros policiais fardados e agentes de segurança aparecem conversando e monitorando o entorno sob a estrutura coberta de um galpão. Ao fundo, a iluminação artificial noturna revela o ambiente externo pavimentado da operação policial.
Grupo de tráfico em Maringá e Sarandi recebia orientações de fornecedores em Londres. Foto: PCPR.

Uma organização criminosa investigada por abastecer e distribuir drogas em Maringá e Sarandi, no Noroeste do Paraná, era comandada à distância por fornecedores de Londres, na Inglaterra. O grupo é alvo de uma megaoperação policial nesta quinta-feira (15).

Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), o suspeito utilizava a internet para coordenar o abastecimento de drogas no estado, enquanto o grupo mantinha uma estrutura dividida entre fornecedores, distribuidores, entregadores e operadores financeiros.

A estrutura foi identificada após cerca de um ano de investigações conduzidas pela PCPR em conjunto com o Ministério Público. As diligências começaram com a prisão de pessoas envolvidas na distribuição de entorpecentes em Sarandi e levaram à descoberta de uma rede mais ampla de fornecimento e comercialização de drogas, inclusive por meio de delivery nas duas cidades.

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Além da liderança que vive na Inglaterra, os investigadores identificaram outro fornecedor relevante, residente em Praia de Leste, no Litoral do Paraná. A apuração apontou a participação de pessoas que cediam contas bancárias para receber e movimentar dinheiro proveniente do tráfico, com indícios de ocultação da origem ilícita dos recursos.

Grupo criminoso atuava em outros estados

Segundo a PCPR, um dos investigados que deram origem à apuração é sobrinho de um homem apontado como liderança de uma organização criminosa de atuação nacional no Paraná, cujo paradeiro seria o Paraguai.

Para atingir os diferentes núcleos da estrutura, a PCPR faz uma operação nesta quinta-feira com cerca de 100 policiais civis em Maringá, Sarandi, Praia de Leste e Franco da Rocha, em São Paulo.

Ao todo, são cumpridos 57 mandados e medidas judiciais: 21 de prisão preventiva, cinco de prisão temporária, 14 de busca e apreensão, 16 de bloqueio de contas bancárias e um de sequestro de veículo.

A investigação busca interromper toda a cadeia de funcionamento do grupo, desde o fornecimento e armazenamento das drogas até a distribuição e a movimentação financeira.

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