Trânsito em Curitiba: 9 bairros têm obras, bloqueios ou mudanças nas ruas nesta sexta (16)

Motoristas e pedestres que circulam pela capital nesta sexta-feira (16) enfrentam novas frentes de reciclagem asfáltica e bloqueios parciais em corredores estratégicos, exigindo atenção redobrada aos desvios e à movimentação de máquinas nas vias da cidade.

Confira, a seguir, os principais pontos de intervenção.

Obras

Recuperação asfáltica no Alto Boqueirão

Os serviços de reciclagem e recuperação do pavimento começam nesta sexta-feira na Rua Cidade de Figueira, entre as ruas Eduardo Pinto da Rocha e Nelson José Lauthart, com duração prevista de cerca de 10 dias e trânsito sob cuidados com o maquinário local.

Bloqueio parcial na Rua Alcides Munhoz

Localizada nas Mercês, a via registra interdição parcial na faixa da esquerda desde quinta-feira (15), às 9h30, entre a Rua Jacarezinho e a Avenida Manoel Ribas, para as obras do Novo Inter 2, com duração prevista de 90 dias e acesso mantido ao Centro Hospitalar Nossa Saúde e ao Espaço É Preciso Saber Viver.

Drenagem na Rua Catarina Scotti

Situada no Novo Mundo, em frente ao Terminal do Capão Raso, a via recebe intervenções de drenagem iniciadas na quinta-feira, com circulação de veículos e ônibus mantida, mas sujeita a interferências por 15 dias.

Bloqueio na Avenida Marechal Floriano Peixoto

No Boqueirão, a via de acesso ao Parque Náutico permanece totalmente bloqueada para obras de drenagem e travessia entre lagoas, com duração estimada em cerca de uma semana a partir de 14 de outubro.

Drenagem na Rua Mariano Augusto da Luz

No Uberaba, entre as ruas Abóbora e Delourdes Loiola de Paula, a via segue com interdição total iniciada em 13 de outubro para serviços de drenagem, com prazo de três dias e acesso local exclusivo para moradores.

Galeria pluvial na Rua Pastor David Koop

Localizada no Boqueirão, a via apresenta bloqueio parcial das 9h às 17h desde 13 de outubro para ampliação da rede de águas pluviais, com duração prevista de uma semana.

Drenagem na Rua Toni Buso

No Parolin, entre a Avenida Presidente Kennedy e o fim da via, há bloqueio parcial das 9h às 16h30 iniciado em 13 de outubro para redes de águas pluviais, com duração de cerca de duas semanas.

Reciclagem asfáltica na Rua Expedicionário Bruno Estrifica

No Alto Boqueirão, as obras iniciadas na quinta-feira seguem após o cruzamento com a Rua 5 de Maio Dia do Expedicionário, com prazo de duração estimado em 10 dias.

Bloqueios

Interdição na Avenida Paraná

No Boa Vista, a pista lenta no sentido Santa Cândida permanece totalmente bloqueada desde 13 de outubro entre as ruas Estados Unidos e Desembargador Aurélio Feijó para requalificação de calçadas, com desvio pela Avenida Estados Unidos e Rua Canadá e término previsto para uma semana.

Interdições do Novo Inter 2 no Portão

O cruzamento das ruas Tabajaras e Vital Brasil segue totalmente bloqueado até 16 de outubro para intervenções estruturais, com migração programada para o sistema pare e siga nos dias 19 e 20 de outubro no cruzamento com a Rua Pedro Collere.

Transporte Coletivo

Desvio na canaleta da Avenida República Argentina

Situada no Portão, entre as ruas Carlos Dietzsch e Sylvio Zeny, a canaleta exclusiva continua bloqueada para as obras do Novo Inter 2, com os ônibus circulando pela pista lenta mista por um prazo total de 90 dias iniciados em 9 de outubro, restando 83 dias.

Mudanças de sentido

Novo sentido único na Rua Roberto Dala Barba

Localizada no Sítio Cercado, no trecho da Rua Ana Maria Foggiatto Roda em direção à Rua Julia Fecci Mello, a via opera em sentido único desde 13 de outubro.