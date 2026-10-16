O que fazer em Curitiba? Roberto Carlos, João Bosco e Murilo Huff se apresentam nesta sexta (16)

Curitiba tem uma programação cultural diversificada nesta sexta-feira (16), com shows de grandes nomes da música brasileira, festival de punk rock e atrações para quem prefere teatro e musicais. Entre os destaques estão as apresentações de Murilo Huff, com o projeto Churrasco, Viola e Paixão, João Bosco e Roberto Carlos, que retorna à capital paranaense, além da 25ª edição da Punktoberfest, dedicada ao punk rock e ao psychobilly.

A agenda também reúne espetáculos como o musical da Broadway A Chorus Line, a comédia Baixa Sociedade, estrelada por Luiz Fernando Guimarães, e a peça Medeias, com entrada gratuita. Para quem busca opções culturais sem custo, há ainda exposições na Biblioteca Pública do Paraná e no Palacete dos Leões.

Confira, a seguir, os horários, locais e como garantir ingressos para as atrações do dia:

Shows

Murilo Huff – Churrasco, Viola e Paixão

O cantor sertanejo traz a Curitiba o projeto temático focado em modões e sucessos de sua trajetória.

Horário: às 19h;

Local: Live Curitiba (Rua Itajubá, 143 – Novo Mundo);

Ingressos: venda via Bilheteria Digital.

João Bosco

O mestre da MPB sobe ao palco para celebrar a sua brilhante carreira musical. O artista volta aos palcos com a turnê que revive seus grandes clássicos e traz novidades.

Horário: às 21h15;

Local: Teatro Guaíra (Guairão);

Ingressos: venda via DiskIngressos.

Roberto Carlos

O Rei retorna à capital paranaense para duas noites de gala inesquecíveis, reunindo gerações no palco de um dos principais teatros da cidade.

Horário: às 21h;

Local: Teatro Positivo;

Ingressos: venda via DiskIngressos.

Punktoberfest

Como a 25ª edição do festival de punk rock e psychobilly ocorre em finais de semana específicos. Na sexta-feira, se apresentam as bandas Colapso, Dedo Podre, Alma Negra, Acid Eater e Bad Bebop.

Horário: a partir das 19h;

Local: 92 Graus (Av. Manoel Ribas, 108, São Francisco, Curitiba);

Ingressos: a R$ 30,00 (com direito a um chopp) à venda no local.

Espetáculos e peças

Musical “A Chorus Line”

Um dos maiores clássicos da Broadway ganha os palcos no Teatro Regina Vogue, retratando os bastidores e os dramas dos bailarinos em audições de teatro.

Horário: às 18h e às 20h30;

Local: Teatro Regina Vogue;

Ingressos: venda via DiskIngressos.

Baixa Sociedade

A comédia de Juca de Oliveira com direção de Pedro Neschling e protagonizada por Luiz Fernando Guimarães — que celebra 50 anos de carreira — inicia sua temporada em Curitiba, retratando com humor ácido e ironia os tropeços da busca desenfreada por ascensão social.

Horário: às 20h;

Local: Teatro Fernanda Montenegro (Rua Coronel Dulcídio, 517);

Ingressos: venda via DiskIngressos.

Medeias

A Sim Companhia de Teatro apresenta nova sessão de sua temporada gratuita com direção de Vanessa Corina, montagem que revisita 2,5 mil anos do mito sob a perspectiva de diferentes vozes femininas.

Horário: às 20h;

Local: Teatro José Maria Santos;

Entrada: gratuita com retirada de ingressos a partir de uma hora antes do espetáculo.

Cidade de Jornais

Início da temporada comemorativa de dois anos da peça, que resgata crônicas e vivências urbanas com dramaturgia envolvente.

Horário: às 20h;

Local: Auditório Glauco Flores Sá de Brito (Miniauditório do Teatro Guaíra);

Ingressos: venda via DiskIngressos.

A Fantástica Fábrica de Canções – In Concert

Começa hoje a temporada deste musical focado na magia dos sons e das lembranças, mostrando através de arranjos criativos como a música ganha vida nos gestos mais simples do dia a dia.

Horário: às 20h;

Local: Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha);

Ingressos: venda via CompreNoZet.

Exposições e oficinas

Lembrar é Prático

O espaço cultural do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) inaugura a exposição coletiva do projeto “Estudos Sobre Permanência”, reunindo trabalhos de sete artistas contemporâneos sob a curadoria de Ana Rocha e Renan Archer para tensionar arquivos, tradição oral e memória.

Horário: visitação de terça a sexta-feira, das 13h às 18h, até 29 de janeiro;

Local: Palacete dos Leões (Avenida João Gualberto, 570 – Alto da Glória);

Entrada: gratuita.

Exposições na Biblioteca Pública do Paraná

Início da exposição de flâmulas bordadas “O Sertão está em toda parte” (Hall do 2º Andar) e continuação da mostra sensorial “Eu Matéria Estrangeira” (Hall Térreo).

Horário: durante o horário de funcionamento;

Local: Biblioteca Pública do Paraná (Rua Cândido Lopes, 133);

Entrada: gratuita.