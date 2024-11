Curitiba recebe 5ª edição da maior feira de moda Plus Size no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Acontece neste fim de semana, em Curitiba, a 5ª edição da Fat Fair, a maior feira de moda Plus Size do Paraná. Organizada pela influencer de Curitiba Carol Lippmann, o evento desta vez terá dois dias e promete trazer não só as tendências de moda, mas também para a sensação de pertencimento e bem-estar ao público.

Em sua 5ª Edição, desta vez prolongada para dois dias, já estão confirmadas mais de 30 marcas de todo Brasil, com as mais diversas propostas: moda praia, íntima, casual feminina e masculina, fitness, balada e até mesmo acessórios e mimos.

Fat Fair em Curitiba. Foto: Divulgação.

O público estimado para o final de semana é de mais de duas mil pessoas, que estarão ali representando uma parcela daqueles que anseiam por moda inclusiva e seu significado.

“O evento está sendo preparado com muito carinho, para que seja também um dia de encontros, conversas, reflexões, sororidade e, principalmente, de representatividade”, disse Carol Lippmann, organizadora da Fat Fair.

A 5º edição da Fat Fair em Curitiba terá ainda diversas atrações como música, bate-papos super especiais, além de food trucks. “um ambiente acolhedor para que a experiência seja completa nesta 5ª edição”, completou a influencer, que ganhou destaque aqui na Tribuna em 2016.

Fat Fair – 5ª Edição

23 e 24 de novembro de 2024, das 11 às 19hs.

Clube dos Subtenentes e Sargentos – (Rua Comendador Fontana, 57 – Centro Cívico – Curitiba PR)

ENTRADA GRATUITA

Organização: Carol Lippmann @fatfaircuritiba

Fat Fair 5ª edição acontece neste fim de semana em Curitiba. Foto: Divulgação.