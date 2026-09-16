O que fazer em Curitiba? Quarta (16) tem palestra com ex-jogador do Flamengo e exposição de moda e arte

A programação desta quarta-feira (16) em Curitiba reúne empreendedorismo, futebol, arte e cultura em diferentes espaços da cidade. Entre os destaques estão a Feira do Empreendedor Sebrae, que tem palestra do ex-capitão do Flamengo Diego Ribas sobre liderança e alta performance, e a Feira do Empreendedor, com quatro dias de atividades, 79 negócios em exposição, consultorias e oficinas práticas.

Quem busca uma programação cultural também pode conferir a abertura da Exposição Vestir o Olhar, no Pátio Batel, que transforma o átrio do shopping em uma galeria com obras de nove artistas e homenagem a Efigênia Rolim. A agenda ainda tem música, teatro e humor, com apresentações de Rúbia Divino, Cris Pereira, Roda de Música Caipira e a terceira eliminatória do The Singer Show 2026.

Confira, a seguir, a agenda cultural desta quarta-feira (16):

Apresentações

Rubia Divino Orquestra & Convidados

Espetáculo musical idealizado pela produtora Rúbia Divino, que reúne música, representatividade e formação de público, com foco na identidade preta e no repertório afro-diaspórico.

Horário: às 20h30;

Local: Guairinha – Salvador de Ferrante;

Ingressos pelo site Disk Ingressos.

Roda de Música Caipira convida: Orli e Gemmaque

Encontro musical dedicado ao repertório caipira. Desde 2011, a dupla leva ao público modas, vanerões, xotes e tradições do cancioneiro brasileiro.



Horário: às 19h;

Local: Conservatório de Música Popular Brasileira de Curitiba;

Entrada gratuita.

Cris Pereira Ponto Show 5.0

A apresentação especial reúne no palco personagens marcantes do artista, como Claudiovaldo Nogueira, Rodsom dos Anjos, Kirilove, Jorge da Borracharia e Gaudêncio, em um show exclusivo realizado apenas neste ano.

Horário: às 20h;

Local: Teatro UP Experience – TUX;

Ingressos pelo site Disk Ingressos.

Peça “Cão Vadio”

O espetáculo teatral apresentado pela Trupe Ave Lola inicia sua temporada oficial na cidade.

Data: 9 a 20 de setembro, às 20h;

Local: Teatro José Maria Santos;

Entrada gratuita.

The Singer Show 2026

Terceira eliminatória do concurso musical ao vivo com votação popular.

Data: às 19:00;

Local: D House Curitiba;

Ingressos pelo Sympla.

Feiras e festivais

Exposição Vestir o Olhar (2ª edição) e Talk sobre Direção Criativa

Ocupação de arte contemporânea com curadoria de Ana Carolina Ralston que transforma o átrio do shopping em uma galeria aberta com obras de nove artistas. A edição rende homenagem a Efigênia Rolim, a “Rainha do Papel de Bala”, em parceria com o MON. No dia de abertura, ocorre o talk “Quem é o que faz um Diretor Criativo”, com Ronaldo Fraga e Chaouiche, sob mediação de Mariah Viana.

Horário: talk, às 19h;

Local: Pátio Batel – Átrio do Piso L1;

Entrada gratuita (inscrições para o talk pelo app do Pátio Batel).

Palestra com Diego Ribas na Feira do Empreendedor Sebrae

Palestra de abertura da Feira do Empreendedor ministrada pelo ex-capitão do Flamengo, Diego Ribas, que aborda temas de liderança e alta performance. O evento se estende por quatro dias com área de exposição para 79 negócios, consultorias e oficinas práticas.

Horário: palestra às 20h;

Local: Viasoft Experience;

Entrada gratuita.

Korean Film Festival (KOFF)

Quarta edição do festival traz exibições de longas-metragens da Mostra Não-Competitiva e da Mostra Especial Anos 1960 do Korean Film Archive (KOFA), além de curtas-metragens.

Horário: 17h00 – Rehearsing Anger (Curta-metragem); 17h23 – Uma Assassina Sedenta de Sangue (Longa-metragem KOFA); 19h30 – Anatomy of Star (Curta-metragem); e 19h41 – The Ghost Game (Longa-metragem).

Local: Cine Guarani;

Ingressos gratuitos retirados na bilheteria 30 minutos antes de cada sessão.