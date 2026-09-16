Startup do Paraná será a primeira a receber investimento de fundo com apoio do BRDE

Uma startup sediada em Curitiba será a primeira empresa a receber investimento do Fundo de Investimento em Participações (FIP) Sul Ventures, que tem como foco empresas inovadoras nos três estados da região Sul.

A Applause foi fundada em 2021 e desenvolveu uma plataforma de incentivos para vendas por meio de gamificação, com “missões”, acompanhamento de desempenho dos vendedores e representantes e recompensas.

O aporte será de R$ 10 milhões, que serão aplicados para ampliar a atuação comercial e internacional da startup e desenvolver novas funcionalidades para sua plataforma.

Segundo a Applause, o produto é utilizado por cerca de 80 empresas e tem aproximadamente 80 mil usuários. Entre os clientes estão Carrefour, Adidas, Mondelēz, iFood, Cielo, PremierPet e Ferrero.

O investimento foi liderado pela Primus Ventures, gestora do fundo. Também participaram da captação o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), um dos cotistas institucionais, e investidores privados, como os fundadores da MadeiraMadeira e da Pipefy.

O Sul Ventures foi lançado em 2025 e entrou em operação em 2026. O fundo busca investir em empresas B2B em estágios iniciais de crescimento e operação sediadas no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A estratégia prevê uma carteira de aproximadamente 20 startups nos próximos quatro anos.