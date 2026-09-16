Paraná amanhece com geada e 0,8 ºC a menos de uma semana da primavera

Cidades da Região Sul do Paraná amanheceram com temperaturas abaixo dos 5 ºC nesta quarta-feira (16). A menos de uma semana para o início da primavera, marcado para 22 de setembro de 2026, às 21h05, o estado teve registros de geada.

Em Palmas, onde foi registrado o fenômeno, a mínima foi de 2,4 ºC, conforme dados da estação meteorológica do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A menor temperatura, no entanto, ocorreu em General Carneiro, onde a estação do Inmet marcou 0,8 ºC.

Clevelândia, Francisco Beltrão, Inácio Martins e Guarapuava também registraram mínimas abaixo dos 6 ºC. Em Curitiba, no Leste do estado, a temperatura mínima foi de 10,4 ºC. No Paraná, as máximas chegaram a 15 ºC.

Confira, a seguir, a lista de temperaturas mínimas nesta manhã:

General Carneiro: 0,8 (INMET); 4,7 (Simepar)

Palmas: 2,4 (Simepar); 4,4 (Simepar – Horizonte)

Clevelândia: 3,3 (INMET)

Francisco Beltrão: 5,2 (Simepar)

Inácio Martins: 5,4 (INMET)

Guarapuava: 5,8 (Simepar); 6,5 (Simepar – Entre Rios)

Pinhão: 6,8 (Simepar)

Irati: 7,1 (Simepar)

Pato Branco: 7,3 (Simepar)

União da Vitória: 7,7 (Simepar)

Apesar da manhã mais fria, o Paraná iniciou o dia de forma diferente dos anteriores, com pouca chuva. O maior acumulado registrado pelo Simepar foi em Diamante do Norte, com 4 milímetros. Loanda teve o segundo maior volume, com 2,4 mm.

Chuvas devem ganhar força a partir de sábado (19)

Nesta quarta-feira, as temperaturas devem subir até os 25 ºC no Norte do Paraná. Nas demais regiões, as máximas variam entre 20 ºC e 22 ºC. Com temperaturas amenas, não há previsão de chuvas intensas de forma generalizada. O Oeste e o Sudoeste podem registrar um dia ensolarado.

Esse cenário deve persistir até sexta-feira (18), quando o tempo pode ficar mais nublado. Nas cidades próximas à divisa com Santa Catarina, há possibilidade de chuva. A instabilidade deve avançar para outras regiões e atingir todo o Paraná no sábado (19).

Segundo a previsão do Simepar, as instabilidades são provocadas pela atuação de um sistema de baixa pressão em países vizinhos. Os efeitos do fenômeno devem provocar um novo período de chuvas no estado, que pode se estender até a próxima quarta-feira (23).