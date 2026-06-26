Curitiba promove 1º Festival Sabores do Inverno; veja todos os participantes

Entre os dias 1º e 31 de julho, Curitiba realiza a primeira edição do Festival Sabores do Inverno. A iniciativa oferece menus exclusivos em estabelecimentos da cidade. Os clientes podem optar por combos compostos por prato principal e sobremesa, com preços fixos de R$ 99,00 ou R$ 129,00.

O roteiro gastronômico inclui pratos que utilizam ingredientes regionais, como pinhão e erva-mate, além de receitas de culinária internacional. Participam do evento estabelecimentos como Carlo Ristorante, Dina Pizza, Opera Arte, Alchemia Bar e Restaurante, Cantina e Pizzaria Baviera, Limoeiro Casa de Comidas, Peruano Gastronomia e Tuk Tuk. Veja lista completa abaixo.

Os frequentadores poderão votar no estabelecimento de sua preferência por meio de um QR Code disponível nas mesas dos restaurantes participantes. O restaurante escolhido pelo público receberá uma bolsa integral para o curso de “Chef de Cuisine – Restaurateur”, oferecida por uma instituição da cidade.

Segundo o presidente da Abrasel Paraná, Luis Fernando Menuci, o evento tem o objetivo de fomentar o setor de alimentação fora do lar. “O festival representa uma iniciativa para fortalecer a gastronomia como um dos principais atrativos turísticos da nossa capital. Além de valorizar os restaurantes locais, o evento estimula a economia e proporciona ao público experiências gastronômicas durante o inverno”, afirma.

Veja todos os participantes e os pratos do festival:

Alchemia Bar e Restaurante – Bombom de alcatra com demi-glace, mousseline de batata-salsa, cogumelos, farofa de broa de centeio com pinhão e bacon e emulsão de erva-mate. Avenida Jaime Reis, 40. R$ 129

Bar do Alemão – Inverno na Floresta Negra. Marinada de porco com molho especial. Rua Dr. Claudino dos Santos, 63. R$ 129

Cantina do Délio – Conchiglione recheado com gorgonzola e servido com cubos de mignon. Sobremesa: brownie de chocolate meio amargo com sorvete de creme e calda de chocolate. Batel e Alto da XV. R$ 99

Cantina e Pizzaria Baviera – Sopa de cebola de receita parisiense do século XVI, montada artesanalmente em camadas na cumbuca e gratinada no forno a lenha.. Alameda Augusto Stellfeld, 26. R$ 129

Carlo Ristorante – Risoto de linguiça Blumenau com pinhão e, como sobremesa, cheesecake basca. Avenida Iguaçu, 2820 — Água Verde. R$ 99

Chef Express – Filé mignon empanado recheado com queijo e presunto, molho caseiro de tomates frescos e ervilhas, batata palha artesanal e arroz. Sobremesa: mousse dois amores. Rua Bento Viana, 118. R$ 129

Cutelaria Carne com Cerveja – Tomahawk grelhado com legumes braseados e maionese da casa. De sobremesa, banoffee artesanal com doce de leite defumado. Rua Major Heitor Guimarães, 1130. R$ 99

Dina Pizza – Pizza de costela serrana com molho branco, muçarela, costela bovina desfiada, pinhão, cebola caramelizada e cheiro-verde. Sobremesa: pizza de maçã caramelizada com chocolate branco flambado. Rua Izaac Ferreira da Cruz, 3700. R$ 129

Dom Carmino Pizzaria – Pizza grande tradicional acompanhada de duas taças de vinho tinto. Sobremesa: petit gateau. Avenida Cândido Hartmann, 1550. R$ 129.

Doppo Cucina – Lasagna de vitelo com mozzarella de búfala, demi-glace, fonduta de pecorino e trufas negras. Avenida do Batel, 1550 — Batel. R$ 129

Galeteria Caxias – Rodízio italiano com sopa de capeletti, galeto, espaguete, risoto colonial, maionese, tortei de abóbora, costelinha de porco e salada. Avenida Comendador Franco, 3077. R$ 129

Happy Burger – Mignon grelhado, creme de pinhão com parmesão, ragu de cogumelos, aspargos e bacon. Sobremesa: tarte tatin de maçã com sorvete de baunilha e caramelo salgado.. Avenida Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, 251. R$ 129

Hard Rock Cafe Curitiba – Salmão grelhado com mostarda agridoce, purê de batatas e vegetais. Sobremesa: meia New York cheesecake com calda de morango. Rua Buenos Aires, 50. R$ 129

Imaginum Sushi – Yakissoba de frutos do mar. Sobremesa: petit gâteau de chocolate com duas bolas de sorvete. Rua Tabajaras, 714 — Vila Izabel. R$ 129.

Limoeiro Casa de Comidas – Ossobuco em cozimento lento com risotto alla milanese de açafrão e gremolata de limão e salsinha. Avenida Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, 669. R$ 99

Maias Sushi – Combinado de 50 peças: 10 uramaki Filadélfia, 10 uramaki Romeu e Julieta, 10 uramaki skin, 10 hossomaki salmão e 10 hot Filadélfia. Rua Percy Feliciano de Castilho, 411. R$ 99

Marie Vin e Bistrot – Mignon ao molho Café de Paris servido com risoto de queijo brie. Rua Prof. Brandão, 429 — Alto da XV. R$ 99.

Opera Arte – Capeletti recheado com barreado servido em caldo de batata-salsa. Rua João Gava, 920 — Abranches. R$ 99

Peruano Gastronomia e Cultura – Sopa cremosa peruana com camarões, legumes frescos, milho, ervilhas, ovo frito e temperos andinos. Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 675. R$ 99.

Quintal do Monge – Mignon à parmegiana com massa na manteiga ou ao sugo. Para finalizar, quatro minichurros com sorvete. Rua Dr. Claudino dos Santos, 24. R$ 129

Quitutto – Cupim extremamente macio servido com mix de queijos. Avenida dos Estados, 481 — Água Verde. R$ 99

Tuk Tuk – Tilápia grelhada e camarões em molho aromático, legumes na wok e farofa de coco, pinhão e castanhas. Sobremesa: banana na ghee com ganache e creme de curry. Rua Camões, 1122. R$ 99

Villa Bistrô – Bife à parmegiana de filé mignon com arroz branco e batata rústica. Na sobremesa, torta de pistache. Avenida Sete de Setembro, 6334 — Batel. R$ 99.

Informações e fotos dos pratos no site do festival.