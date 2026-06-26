Festa Junina da Igreja Ortodoxa São Jorge terá gastronomia árabe em Curitiba

A comunidade da Igreja Ortodoxa Antioquina São Jorge promove, neste sábado (27) e domingo (28), a 22ª edição da tradicional Festa Junina da Igreja Ortodoxa São Jorge, nas Mercês, em Curitiba. A programação reúne gastronomia árabe, apresentações culturais e bingo beneficente, com entrada gratuita.

Entre os principais atrativos do evento estão os pratos típicos da culinária árabe, preparados pela comunidade. O público poderá saborear opções como kibe assado e frito, shawarma, esfihas, doces tradicionais. Também terá o já conhecido Bolo de São Jorge, um dos destaques da festa.

A programação também inclui apresentações de Dabke, dança folclórica típica dos países árabes, marcada pelos movimentos sincronizados executados em grupo. Também terá bingo beneficente, que acontece das 15h às 17h nos dois dias de evento. A arrecadação será destinada às atividades desenvolvidas pela igreja.

Aberta ao público, a Festa Junina da Igreja Ortodoxa São Jorge espera reunir famílias, moradores da região e visitantes interessados em conhecer um pouco mais da cultura árabe por meio da gastronomia e das atrações culturais.

A igreja fica na Rua Brigadeiro Franco, 375 – Mercês.