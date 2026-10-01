O que fazer em Curitiba? Peças gratuitas são destaque na programação desta quinta (1º)

Curitiba tem uma programação cultural diversificada nesta semana, com teatro, cinema gratuito, exposições e atividades para crianças. Entre os destaques está a adaptação teatral de uma obra de Ailton Krenak, que aborda a crise climática, o futuro do planeta e a ancestralidade, além da Mostra de Filmes dos Trapalhões, com clássicos restaurados do quarteto.
A agenda ainda reúne atrações gratuitas como a ocupação artística “Vestir o Olhar”, no Pátio Batel, e o circuito infantil “Pequenos Mestres”, no ParkShoppingBarigüi, com oficinas inspiradas em grandes nomes da arte e da música.
Confira, a seguir, o que fazer nesta quinta-feira (1º):
“Benjamin, O Rei Negro do Picadeiro”
Espetáculo cênico que homenageia a história e o importante legado circense no Brasil.
Horário: às 20h. Temporada até o dia 11 de outubro com sessões de quarta a sexta-feira, às 20h; aos sábados, às 17h e às 20h;
Local: Teatro José Maria Santos;
Entrada: gratuita. Distribuição dos ingressos 30 minutos antes do início do espetáculo, na bilheteria do teatro.
“(In) Fluxo” (Estreia)
Nova montagem teatral em cartaz no centro cultural da cidade.
Horário: às 20h. Temporada até o dia 11 de outubro com sessões às terça a sextas, às 20h, e aos sábados e domingos, às 18h.
Local: Glauco Flores de Sá Brito (Miniauditório);
Entrada: gratuita. Distribuição dos ingressos 1h antes do início do espetáculo.
“Ideias para Adiar o Fim do Mundo”
Impactante adaptação teatral baseada no livro do pensador indígena Ailton Krenak, cruzando reflexões sobre a crise climática, o futuro do planeta e a ancestralidade.
Horário: às 20h. Fim da temporada no dia 4 de outubro;
Local: Caixa Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro);
Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada) pelo Bilheteria Digital.
Mostra de Filmes dos Trapalhões (Sesc PR)
Exibição gratuita de clássicos restaurados do quarteto Didi, Dedé, Mussum e Zacarias.
Data: de 23 de setembro a 22 de outubro. Horários no site.
Locais: Sesc Paço da Liberdade e Sesc Curitiba Centro;
Entrada: gratuita.
Feiras
Ocupação Artística “Vestir o Olhar”
Mostra que reúne trabalhos de 9 artistas no átrio do shopping, unindo arte e moda, incluindo exibição diária de videoartes do acervo do MON no telão central às 19h30.
Horário: durante o funcionamento do shopping;
Local: Pátio Batel (Átrio do Piso L1 – Av. do Batel, 1868);
Entrada: gratuita.
“Pequenos Mestres” — Dia das Crianças no ParkShoppingBarigüi
Circuito de oficinas artísticas e interativas gratuitas para crianças de 0 a 12 anos inspiradas em Da Vinci, Van Gogh, Michelangelo, Mozart, Monet e Bauhaus.
Horário: diariamente, das 12h às 20h (última turma às 19h30);
Local: piso L1 — ParkShoppingBarigüi;
Entrada: gratuita (agendamento presencial no local).