O que fazer em Curitiba? Marcos & Belutti, Karol Conká e Mateus Asato agitam a capital nesta sexta (18)

Para esta sexta-feira (18), Curitiba tem uma programação cultural movimentada, com Marcos & Belutti e Karol Conká entre os principais destaques da agenda musical. A dupla sertaneja sobe ao palco do Teatro Positivo às 21h15 com a turnê que celebra 18 anos de carreira, enquanto Conká se apresenta às 22h, no Stage Garden, revisitando sucessos de seus 25 anos de trajetória.

A programação também reúne Mateus Asato, clássicos do sertanejo em versão orquestrada, teatro, stand-up comedy e eventos gratuitos. Entre as opções estão o espetáculo Clássicos do Sertanejo, no Guairão, O Cão Vadio, da Trupe Ave Lola, o Happy Festival Instrumental, no Conservatório de MPB, além da Feira do Empreendedor, no Viasoft Experience, e da exposição Vestir o Olhar, no Pátio Batel.

Confira, a seguir, as principais atrações desta sexta-feira:

Marcos & Belutti

Apresentação da dupla sertaneja Marcos & Belutti. Como parte da turnê especial “18 Anos de Carreira”, a dupla apresenta sucessos como “Domingo de Manhã”, “Aquele 1%”, “Eu Era”, “Tão Feliz”, “Insubstituível”, Tudo Indica”, “Sonho de Todo Casal”, entre outros.

Horário: às 21h15;

Local: Teatro Positivo;

Ingressos pelo DiskIngressos.

Karol Conká

Show solo em que a cantora resgata faixas emblemáticas como “Boa Noite”, “Gandaia”, “Você Não Vai”, “Gueto ao Luxo”, “Mundo Louco” e “Bate a Poeira”, celebrando os 25 anos de carreira de Conká e revisitando o trabalho que ampliou horizontes para a música urbana no Brasil.

Horário: às 22h;

Local: STAGE GARDEN;

Ingressos pelo Meaple.

Mateus Asato – World Tour 2026

Apresentação do instrumentista Mateus Asato em sua turnê mundial.

Horário: às 20h30;

Local: Teatro UP Experience – TUX;

Ingressos pelo DiskIngressos.

Clássicos do Sertanejo Orquestra Cordas do Iguaçu

A Orquestra Cordas do Iguaçu apresenta o espetáculo “Clássicos do Sertanejo”. Sob a regência do maestro José Maria, o concerto une sucessos sertanejos que marcaram gerações a novos arranjos para instrumentos de cordas.

Horário: às 20h30;

Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão);

Ingressos pelo site Diskingressos e na bilheteria do Teatro Guaíra.

Nara e Elis – A Verdade Não Rima

Jovens artistas da cena curitibana apresentam show focado no repertório consagrado nas vozes de Nara Leão e Elis Regina. As interpretações de Gi Castro e Cecília Carollo abordam temas como identidade, memória e resistência.



Horário: às 20h;

Local: Auditório Glauco Flores Sá de Brito (Miniauditório do Teatro Guaíra);

Ingressos pelo site CompreNoZet.

Happy Festival Instrumental

Evento em homenagem aos professores do Conservatório de MPB de Curitiba.

Horário: a partir das 16h;

Local: Conservatório de MPB de Curitiba (CMPB);

Entrada gratuita.

Bate-Papo: Mãe Orminda convida Áurea Martins

Encontro musical e conversa com as artistas no Conservatório de MPB.

Horário: às 19h;

Local: Conservatório de MPB de Curitiba (CMPB);

Entrada gratuita.

Peças de teatro e apresentações

Concerto em Ri Maior

A comédia musical da Cia dos Palhaços acompanha o maestro Wilson Shevchenko e seu amigo Sarrafo em um concerto inspirado em origens russas, combinando música ao vivo, palhaçaria e improvisação.



Horário: às 20h;

Local: Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha);

Ingressos pelo site Diskingressos e na bilheteria do Teatro Guaíra.

O Cão Vadio

A Trupe Ave Lola apresenta espetáculo com dramaturgia e direção de Ana Rosa Genari Tezza. A montagem utiliza a linguagem do cabaré para combinar humor, drama e realismo fantástico.

Horário: às 20h;

Local: Teatro José Maria Santos;

Entrada gratuita (ingressos distribuídos por ordem de chegada uma hora antes do espetáculo).

Show Solo Stand Up Comedy de Rogério Morgado

O humorista Rogério Morgado apresenta seu espetáculo solo de comédia stand-up. LISTA: Sexta-feira, 18 de setembro. Teatro Regina Vogue. Ingressos pelo site DiskIngressos.

Outros eventos e exibições

Feira do Empreendedor

O evento reúne palestras sobre alta performance, economia criativa e negócios, trazendo nomes de destaque nacional como Diego Ribas, Luiza Helena Trajano e Luis Justo.

Horário: das 14h às 22h (palestra com Luis Justo às 20h;

Local: Viasoft Experience (Campus da Universidade Positivo – Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300);

Inscrições gratuitas pelo site do evento (pulseiras para a Palestra Magna distribuídas presencialmente por ordem de chegada).

Ocupação Artística “Vestir o Olhar” — 2ª Edição

A mostra explora as conexões entre arte e moda com obras de nove artistas no átrio do shopping, além de exibir videoartes do acervo do Museu Oscar Niemeyer (MON). A programação inclui visitas guiadas ao ateliê da artista Guita Soifer, oficinas e palestras gratuitas.

Horário: durante o funcionamento do shopping;

Local: Pátio Batel (Av. do Batel, 1868, Átrio do Piso L1);

Entrada gratuita para a exposição. Inscrições para palestras e visitas ao ateliê gratuitas pelo app.

Visita guiada

Arquitetura e acervo MON O Museu Oscar Niemeyer promove um percurso orientado focado na arquitetura do espaço, no acervo e nas mostras permanentes.

Horário: às 15h;

Local: Museu Oscar Niemeyer (MON);

Ingressos e inscrições pelo site do MON.

Hora do Conto

Sessão de contação de histórias infantis com as obras “Gildo”, “Os Saltimbancos” e “As Três Tias de Matias”.

Horário: às 10h30 e às 14h30;

Local: Seção Infantil da Biblioteca Pública do Paraná;

Entrada gratuita.