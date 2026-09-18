Novo instituto quer impulsionar inovação e tecnologia no Norte do Paraná

Londrina, no Norte do Paraná, ganhou uma nova instituição voltada à ciência, tecnologia, empreendedorismo e inovação. O Instituto de Desenvolvimento de Empreendedorismo Inovador (IDEI) foi constituído como uma Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) privada, sem fins econômicos.

Com sede em Londrina e atuação prevista em todo o Brasil, o IDEI poderá desenvolver pesquisas, criar e testar novas tecnologias e apoiar projetos de inovação. A instituição também pretende aproximar empresas, universidades, startups, investidores e poder público em iniciativas de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

A criação do instituto é um desdobramento da articulação construída pelo MIT REAP Paraná, programa ligado ao Massachusetts Institute of Technology que reúne diferentes setores para fortalecer o empreendedorismo de base tecnológica no Estado. O MIT REAP Paraná será o Comitê Temporário inaugural do IDEI, mas a nova instituição terá atuação própria e poderá desenvolver outros projetos.

A presidência ficará com Mario Marcondes. A diretoria também terá Cláudio Leoni Ramos, Fernando Massi, Fabrício Bianchi e Lucas Lima. Entre as possibilidades previstas estão a criação de ambientes de inovação, capacitações, programas para startups e parcerias com organizações nacionais e internacionais.

A proposta é transformar a mobilização criada em torno do MIT REAP em uma estrutura permanente, com foco em gerar novos negócios, tecnologias e desenvolvimento econômico a partir de Londrina e do Paraná.