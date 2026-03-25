Curitiba ganha nova casa de shows e tem estreia com reggae em dose tripla

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Curitiba está prestes a receber um grande evento musical que promete agitar a cena cultural da cidade. O Igloo Super Hall, novo espaço para shows e eventos integrado ao complexo da Arena Jockey Eventos, será palco de uma apresentação tripla no dia 28 de março, reunindo Armandinho, Chimarruts e a banda curitibana Outsider.

O show, realizado pela Prime, acontecerá a partir das 17 horas no Igloo Super Hall, localizado na Rua Dino Bertoldi, 740. O evento marca não apenas a estreia desta nova casa de espetáculos, mas também promete proporcionar uma experiência única aos fãs da música brasileira.

Armandinho, artista gaúcho com mais de duas décadas de carreira, trará para Curitiba sua mistura característica de reggae, pop e MPB. Conhecido por hits como “Desenho de Deus”, “Semente” e “Outra Vida”, o cantor deve apresentar também suas composições mais recentes, como “Erva e Calor” e “Desses Olhos Tenho Medo”.

Completando o line-up, a banda Chimarruts promete elevar ainda mais a energia do público com seu reggae dançante e romântico. Sucessos como “Versos Simples” e “Do Lado de Cá” estão confirmados no repertório. Já a Outsider, grupo curitibano com 15 anos de trajetória, ficará responsável por trazer releituras de clássicos do rock e do pop rock dos anos 80, 90 e 2000.

O Igloo Super Hall, que sediará o evento, é um espaço multiuso de 6 mil m² com capacidade para 10 mil pessoas. Sua estrutura inovadora, com pé direito de 16 metros, equivalente a um prédio de cinco andares, promete oferecer uma experiência diferenciada aos frequentadores.

Os ingressos para o show já estão à venda pela plataforma www.blueticket.com.br, com valores a partir de R$130,00 (meia-entrada) mais taxa administrativa. O evento oferece diferentes setores, incluindo Pista, Área VIP, Bistrô e Experiência Lounge Prime, cada um com suas particularidades e benefícios.