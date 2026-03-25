Complexo da Arena Jockey

Curitiba ganha nova casa de shows e tem estreia com reggae em dose tripla

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 25/03/26 15h12
Outsider. Foto: divulgação.

Curitiba está prestes a receber um grande evento musical que promete agitar a cena cultural da cidade. O Igloo Super Hall, novo espaço para shows e eventos integrado ao complexo da Arena Jockey Eventos, será palco de uma apresentação tripla no dia 28 de março, reunindo Armandinho, Chimarruts e a banda curitibana Outsider.

O show, realizado pela Prime, acontecerá a partir das 17 horas no Igloo Super Hall, localizado na Rua Dino Bertoldi, 740. O evento marca não apenas a estreia desta nova casa de espetáculos, mas também promete proporcionar uma experiência única aos fãs da música brasileira.

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Armandinho, artista gaúcho com mais de duas décadas de carreira, trará para Curitiba sua mistura característica de reggae, pop e MPB. Conhecido por hits como “Desenho de Deus”, “Semente” e “Outra Vida”, o cantor deve apresentar também suas composições mais recentes, como “Erva e Calor” e “Desses Olhos Tenho Medo”.

Completando o line-up, a banda Chimarruts promete elevar ainda mais a energia do público com seu reggae dançante e romântico. Sucessos como “Versos Simples” e “Do Lado de Cá” estão confirmados no repertório. Já a Outsider, grupo curitibano com 15 anos de trajetória, ficará responsável por trazer releituras de clássicos do rock e do pop rock dos anos 80, 90 e 2000.

O Igloo Super Hall, que sediará o evento, é um espaço multiuso de 6 mil m² com capacidade para 10 mil pessoas. Sua estrutura inovadora, com pé direito de 16 metros, equivalente a um prédio de cinco andares, promete oferecer uma experiência diferenciada aos frequentadores.

Os ingressos para o show já estão à venda pela plataforma www.blueticket.com.br, com valores a partir de R$130,00 (meia-entrada) mais taxa administrativa. O evento oferece diferentes setores, incluindo Pista, Área VIP, Bistrô e Experiência Lounge Prime, cada um com suas particularidades e benefícios.

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