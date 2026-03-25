Lenda do black metal, Nargaroth celebra 30 anos com show em Curitiba

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A icônica banda alemã de black metal Nargaroth retorna a Curitiba após 17 anos para uma apresentação histórica no dia 31 de março, no Basement Cultural. O show faz parte da turnê sul-americana que celebra três décadas de carreira do grupo liderado por René “Ash” Wagner desde 1996.

Os fãs curitibanos terão a oportunidade de reviver a atmosfera sombria e intensa que marcou a primeira visita da banda à capital paranaense em 2009. Os ingressos para este evento tão aguardado estão disponíveis pela plataforma 101Tickets, com o 3º lote a partir de R$ 150 (meia-entrada e promocional).

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A abertura do show ficará por conta da banda carioca Velho, representante do black metal de Duque de Caxias. O grupo aproveitará a oportunidade para divulgar seu álbum “Vingando as Bruxas”, lançado em 2025.

Nargaroth chega a Curitiba com novidades. Durante a turnê sul-americana, a banda lançou em 25 de março o single “Requiem Germania”, que deve integrar o próximo álbum intitulado “Apocalyptic Steel”. O repertório do show promete abranger diferentes fases da discografia do grupo, incluindo clássicos dos álbuns “Herbstleyd” (1999) e “Black Metal ist Krieg: A Dedication Monument” (2001), trabalho que consolidou a projeção internacional da banda no cenário do metal extremo.

Os fãs também poderão esperar faixas de discos como “Semper Fidelis” (2007), “Jahreszeiten” (2009) e o mais recente álbum de estúdio, “Era of Threnody” (2017). Além disso, a banda apresentará uma nova canção chamada “Metalheart” e prestará um tributo ao Sepultura com a cover de “Dead Embryonic Cells”.

O provável repertório inclui hits como “Black Metal ist Krieg”, “Erik, May You Rape the Angels”, “The Agony of a Dying Phoenix”, entre outros clássicos que marcaram a carreira da banda.

Serviço

Nargaroth em Curitiba

Data: 31 de março de 2026 (terça-feira)

Local: Basement Cultural

Endereço: Rua Desembargador Benvindo Valente, 260 – São Francisco, Curitiba

Horário: 19h (portões)

Ingressos: a partir de R$ 150,00 (Meia-entrada ou Solidário com 1kg de alimento – 3º Lote)

Venda online / mais informações: https://101tickets.com.br/events/details/Nargaroth-em-Curitiba