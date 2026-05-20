Curitiba abre inscrições para atividades gratuitas em piscinas e quadras

Curitiba oferece atividades gratuitas em piscinas aquecidas e espaços esportivos neste sábado (23/5), com inscrições abertas desde esta terça-feira pelo Guia Curitiba. O programa permite que cada pessoa leve até três acompanhantes, todos cadastrados no e-Cidadão e no Guia Curitiba.

Para participar das atividades nas piscinas, a idade mínima é de 3 anos. É obrigatório apresentar exame físico de pele, feito por médico ou enfermeiro, com validade de um ano. Crianças menores de 6 anos devem usar boia de braço ou dispositivo similar.

O uso de touca de natação, roupa de banho adequada e chinelo é obrigatório. A utilização de bronzeador, protetor solar e outros cremes é proibida para preservar a qualidade da água. Também não é permitido consumir alimentos, bebidas alcoólicas, usar equipamentos de som particular ou levar animais domésticos.

As atividades acontecem das 13h às 18h, com as piscinas funcionando das 13h30 às 17h30. Os locais incluem os Clubes da Gente Bairro Novo, Santa Felicidade, Boa Vista, CIC e Tatuquara, além do Centro de Esporte e Lazer Dirceu Graeser, Centros da Juventude Eucaliptos e Audi União, e outros espaços como o Parque Olímpico do Cajuru.

Algumas quadras e ginásios exigem agendamento prévio mensal, enquanto outros espaços como canchas de areia, pistas de skate e quadras poliesportivas funcionam com acesso livre. O agendamento deve ser feito pelo aplicativo Guia Curitiba a partir da terça-feira que antecede o sábado de atividades.