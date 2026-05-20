Curitiba terá volta do sol, mas temperaturas seguem amenas

A previsão do tempo para Curitiba nesta quarta-feira (20/05) indica um dia com sol entre nuvens e temperaturas amenas, típicas do outono na capital paranaense. Os curitibanos podem esperar uma máxima de 18,7°C e mínima de 8,9°C, com sensação térmica variando entre 8°C e 18,7°C ao longo do dia.

Durante o período diurno, o clima em Curitiba será de parcialmente ensolarado, com alta cobertura de nuvens chegando a 98%. A umidade relativa do ar ficará em torno de 79%, proporcionando uma sensação de tempo úmido, mas sem grandes desconfortos. Os ventos soprarão do oeste a 10 km/h, com rajadas que podem atingir 23 km/h. A probabilidade de chuva é baixa, apenas 10%, permitindo que os moradores realizem suas atividades ao ar livre sem preocupações.

Para o período noturno, a previsão do tempo aponta mudanças significativas. O céu ficará completamente nublado, com cobertura de nuvens de 99%, e a umidade relativa do ar subirá para 95%. A probabilidade de precipitação aumenta para 20%, com possibilidade de chuva fraca acumulando cerca de 0,18 milímetros. Os ventos mudarão de direção, soprando do sudeste a 6 km/h, com rajadas de até 16 km/h. Há também 10% de chance de trovoadas isoladas.

O índice UV (ultravioleta) durante o dia será moderado, classificado em nível 4, o que recomenda o uso de protetor solar para quem for permanecer exposto ao sol por períodos prolongados. O nascer do sol está previsto para as 6h49 e o pôr do sol para as 17h37, proporcionando aproximadamente 10 horas e 48 minutos de luz natural.

Os apaixonados por astronomia poderão observar a lua na fase crescente, com o nascer do luar previsto para as 10h53. Esta fase lunar costuma trazer noites com luminosidade parcial, criando um cenário interessante para quem aprecia o céu noturno curitibano.