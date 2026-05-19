Universidade do Paraná investiga denúncias de assédio sexual envolvendo professor

A reitoria da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) abriu uma comissão para investigar denúncias de possíveis condutas irregulares e assédio sexual envolvendo um professor da instituição. A medida foi publicada no Diário Oficial de segunda-feira (18/05).

De acordo com o documento, assinado pelo reitor Fábio Hernandes, os fatos a serem apurados envolvem, em tese, um professor colaborador do Departamento de Letras do Câmpus Santa Cruz, em Guarapuava. As possíveis vítimas são acadêmicas.

A investigação toma como base indícios de infrações ao Estatuto dos Funcionários Públicos do Paraná (Lei nº 6.174/1970), especificamente nos artigos que tratam de condutas incompatíveis com a dignidade da função.

Caso as irregularidades sejam comprovadas ao final do processo administrativo, o docente poderá sofrer as penalidades previstas tanto na Lei Complementar nº 108/2005 quanto no estatuto estadual, o que inclui a possibilidade de rescisão contratual ou demissão.

Procurada pela Tribuna do Paraná, a Unicentro informou que não irá se manifestar até que todos os fatos sejam apurados.