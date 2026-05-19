Gilmar Mendes anula decisão para excluir postagem de Zeca Dirceu contra Dallagnol

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes derrubou uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) que mandou excluir uma postagem em que o deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) diz que o ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo-PR) estaria inelegível e que teria desviado R$ 2,5 bilhões em recursos públicos. Na decisão, o decano chega a chamar a operação Lava Jato de “famigerada”, tecendo críticas à atuação da força-tarefa que tinha Deltan como chefe.

“No âmbito da referida operação, observou-se o surgimento de um verdadeiro conúbio formado por investigadores, procuradores e juiz que, atuando em afronta à legalidade, buscou até mesmo se apropriar de verbas bilionárias, com a criação de fundos que seriam administrados pelos procuradores da força-tarefa”, escreveu. A decisão foi divulgada como notícia no portal do Supremo.

Gilmar se consolidou como o crítico mais ferrenho da operação Lava Jato no Supremo. Ao longo de entrevistas, ele vem tecendo críticas à atuação do ex-juiz e atual senador Sergio Moro (PL-PR) e à atuação de Dallagnol. As críticas chegaram a mencionar de forma geral a capital paranaense: Gilmar declarou que Curitiba guarda o “germe do fascismo” por conta da força-tarefa que acabou prendendo o presidente Lula (PT).

Dirceu já havia anunciado que iria recorrer. Ele argumentou que a própria juíza eleitoral Adriana de Lourdes Simette, em sua sentença, reconheceu que não há uma palavra final sobre a elegibilidade. “Quanto à tentativa de Deltan Dallagnol de desviar R$ 2,5 bilhões de recursos públicos a uma entidade privada, a afirmação não é minha, mas da Polícia Federal (PF) e de um relatório do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)”, completou.

Gilmar diz que Dallagnol está inelegível por oito anos

Dallagnol teve mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2022, mas pretende disputar o senado pelo Paraná em 2026. A Corte entendeu que ele tentou driblar a legislação para não se tornar inelegível, deixando o cargo de procurador da República antes do julgamento de 15 procedimentos administrativos. Apesar de haver menção ao artigo que fala em inelegibilidade por oito anos, o acórdão não cita o impedimento para futuras candidaturas.

“Quando o reclamante afirma que o ex-deputado Deltan Dallagnol estaria inelegível, ele assim se manifesta amparado por pronunciamento do TSE em que foi expressamente reconhecida a inelegibilidade do ex-parlamentar, com menção explícita ao prazo de oito anos, em razão de pedido de exoneração, tido pelo TSE como fraudulento, formulado na pendência de processo administrativo disciplinar”, conclui o ministro.

A Gazeta do Povo entrou em contato com ambas as partes. O espaço segue aberto para manifestação.