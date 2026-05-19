Vereadores do PR vão para semiaberto após esquema de propina em hidrelétrica

Dois vereadores de Toledo, na região Oeste do Estado, foram condenados a sete anos de reclusão por corrupção passiva. Segundo investigação do Ministério Público do Paraná (MPPR), Edimilson Dias Barbosa (MDB), conhecido como Dudu Barbosa, e Valdomiro Nunes Ferreira (PL), o Valdomiro Bozó, solicitaram propina no valor de R$ 300 mil a uma empresa do ramo de energia interessada na aprovação de um projeto de lei.

A decisão judicial foi emitida nesta segunda-feira (18). A 1ª Vara Criminal de Toledo determinou também a perda do cargo público para os dois vereadores, que foram reeleitos e estão atualmente em exercício.

De acordo com o Ministério Público, as investigações apontaram que os vereadores solicitaram a um representante da empresa o repasse da quantia como condição para garantirem a aprovação da matéria legislativa. O projeto de lei tinha como objetivo regularizar a colocação de tubulações para a construção de uma Central de Geração Hidrelétrica (CGH) no Rio São Francisco, em Toledo.

A Justiça determinou regime semiaberto para o início do cumprimento das penas de reclusão. A decisão ainda cabe recurso.

Defesa vai recorrer da decisão

A reportagem da Tribuna do Paraná entrou em contato com a defesa dos vereadores Dudu Barbosa e Valdomiro Bozó. O advogado Luciano Katarinhuk informou nesta terça-feira (19) que vai recorrer da decisão.