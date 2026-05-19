Curitiba e outras cidades do Paraná não alcançam os 20°C desde o fim de semana

A massa de ar frio que atua sobre o Paraná tem mantido os termômetros em patamares baixos em várias regiões do estado. De acordo com dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), sete estações meteorológicas não registram temperaturas superiores a 20°C há mais de três dias consecutivos. Em algumas cidades, a ausência de temperaturas mais altas já dura quase duas semanas.

O monitoramento aponta que o fenômeno se concentra com maior força na Região Metropolitana de Curitiba, nos Campos Gerais, no Centro-Sul e até em pontos do Oeste paranaense.

General Carneiro passa de 10 dias abaixo dos 20°C

O caso mais extremo registrado pelo Simepar ocorre em General Carneiro, no Sul do estado. A cidade, cujo termômetro oficial fica localizado em uma área mais alta do município, não sabe o que é uma temperatura acima de 20°C desde o final da tarde do dia 7 de maio.

Ao longo desse período, a cidade enfrentou máximas de apenas 8,4°C e 8,5°C registradas no último fim de semana. Nesta terça-feira (19/05), a máxima não passou dos 15,2°C.

Curitiba e Região Metropolitana sem calor desde sábado

Na capital e nos municípios vizinhos, os dias de mais frio começaram no final de semana. Em Curitiba, Fazenda Rio Grande, Lapa e Pinhais, os termômetros bateram a casa dos 20°C pela última vez na tarde de sábado (16/05). Desde então, o céu cinzento e a entrada de umidade mantiveram o clima gelado. Na capital, a máxima desta terça (19/05) parou nos 16,2°C.

Cenário semelhante é vivido no distrito de Entre Rios, em Guarapuava, onde a última tarde moderada ocorreu na quinta-feira (14/05). Até mesmo em Toledo, no Oeste, que é uma região de mais calor, o frio domina. A cidade chegou perto de máximas maiores, ficando entre 19,6°C e 19,9°C, mas sem conseguir romper a barreira dos 20°C.

Confira a tabela com os dados do Simepar:

Cidade / Estação Sem passar de 20°C desde: Máxima domingo (17/05) Máxima segunda (18/05) Máxima terça (19/05) Curitiba Sábado (16) – 17h 18,9°C 16,7°C 16,2°C Lapa Sábado (16) – 15h45 18,9°C 16,6°C 15,9°C Fazenda Rio Grande Sábado (16) – 15h 18,5°C 16,3°C 16,3°C Pinhais Sábado (16) – 16h45 19,5°C 16,0°C 16,8°C Toledo Sábado (16) – 18h45 19,7°C 19,6°C 19,9°C Entre Rios (Guarapuava) Quinta (14) – 15h30 17,4°C 18,4°C 19,5°C