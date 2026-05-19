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Curitiba e outras cidades do Paraná não alcançam os 20°C desde o fim de semana

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Barbara Schiontek
- Atualizado: 19/05/26 19h12
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Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná | Arquivo

A massa de ar frio que atua sobre o Paraná tem mantido os termômetros em patamares baixos em várias regiões do estado. De acordo com dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), sete estações meteorológicas não registram temperaturas superiores a 20°C há mais de três dias consecutivos. Em algumas cidades, a ausência de temperaturas mais altas já dura quase duas semanas.

O monitoramento aponta que o fenômeno se concentra com maior força na Região Metropolitana de Curitiba, nos Campos Gerais, no Centro-Sul e até em pontos do Oeste paranaense.

General Carneiro passa de 10 dias abaixo dos 20°C

O caso mais extremo registrado pelo Simepar ocorre em General Carneiro, no Sul do estado. A cidade, cujo termômetro oficial fica localizado em uma área mais alta do município, não sabe o que é uma temperatura acima de 20°C desde o final da tarde do dia 7 de maio.

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Ao longo desse período, a cidade enfrentou máximas de apenas 8,4°C e 8,5°C registradas no último fim de semana. Nesta terça-feira (19/05), a máxima não passou dos 15,2°C.

Curitiba e Região Metropolitana sem calor desde sábado

Na capital e nos municípios vizinhos, os dias de mais frio começaram no final de semana. Em Curitiba, Fazenda Rio Grande, Lapa e Pinhais, os termômetros bateram a casa dos 20°C pela última vez na tarde de sábado (16/05). Desde então, o céu cinzento e a entrada de umidade mantiveram o clima gelado. Na capital, a máxima desta terça (19/05) parou nos 16,2°C.

Cenário semelhante é vivido no distrito de Entre Rios, em Guarapuava, onde a última tarde moderada ocorreu na quinta-feira (14/05). Até mesmo em Toledo, no Oeste, que é uma região de mais calor, o frio domina. A cidade chegou perto de máximas maiores, ficando entre 19,6°C e 19,9°C, mas sem conseguir romper a barreira dos 20°C.

Confira a tabela com os dados do Simepar:

Cidade / EstaçãoSem passar de 20°C desde:Máxima domingo (17/05)Máxima segunda (18/05)Máxima terça (19/05)
CuritibaSábado (16) – 17h18,9°C16,7°C16,2°C
LapaSábado (16) – 15h4518,9°C16,6°C15,9°C
Fazenda Rio GrandeSábado (16) – 15h18,5°C16,3°C16,3°C
PinhaisSábado (16) – 16h4519,5°C16,0°C16,8°C
ToledoSábado (16) – 18h4519,7°C19,6°C19,9°C
Entre Rios (Guarapuava)Quinta (14) – 15h3017,4°C18,4°C19,5°C

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