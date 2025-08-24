Cultura coreana em Curitiba: cinco restaurantes para aproveitar sem fila e no conforto

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com a lotação na primeira feira coreana de Curitiba, não é mais segredo: os curitibanos também são apaixonados pela cozinha asiática. A fila para provar alguns dos pratos típicos do país ultrapassou duas horas de espera neste sábado (23), fazendo com que alguns desistissem de encarar o desafio.

Mesmo após o fim da feira, os curitibanos ainda podem se deliciar com os pratos da culinária coreana sem precisar esperar pelo próximo grande evento, e sem encarar filas gigantescas. A Tribuna do Paraná separou cinco restaurantes para quem não quer deixar de provar as delícias do Oriente. Confira a lista a seguir:

Yoribogo

Localizado no bairro Centro, o Yoribogo (@yoribogo_cwb) é uma opção para quem quer fugir da correria da semana e saborear um típico jantar coreano. A loja funciona de segunda a sábado, servindo almoço e jantar, com o jantar das 18h às 21h.

O menu inclui clássicos como Kimbap, rolinhos de arroz temperado com vegetais e carne ou peixe, por R$ 17, e pratos generosos como Donkatsu, pedaços de carne suína empanada e frita servida com molho especial, arroz e salada de repolho com molho tarê, por R$ 49.

Serviço

Endereço: Rua Vicente Machado, nº 520, no bairro Centro

Horário de funcionamento: almoço de segunda a sexta, das 11h30 às 14h30, e aos sábados, das 11h30 às 14h15; jantar de segunda a sábado das 18h às 21h

Não há necessidade de reservas

Shiny’s Kitchen

Com o objetivo de trazer um pedaço da Coreia para Curitiba, o Shiny’s Kitchen (@shinyskitchen_cwb) é parada obrigatória para experimentar os típicos Corn Dog, massa empanada com recheio de salsicha e queijo, a partir de R$ 15.

O cardápio ainda inclui pratos como Tteokbokki (bolinhos de arroz em molho picante e agridoce), Chapagetti (macarrão com temperos à base de soja e molho preto, servido com salada de repolho, arroz e ovo frito) e Chicken Coreano (frango frito ao molho picante e agridoce com batata doce frita e salada), além de doces e bebidas típicas.

Serviço

Endereço: Praça General Osório, nº 333, loja 18, no bairro Centro

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 11h às 15h

Não há necessidade de reservas

Saiso

No Saiso (@saisokfood), é possível combinar um happy hour com bebidas típicas da Coreia e porções ou opções de lamen para todos os bolsos, com preços de R$ 18,50 a R$ 85.

O cardápio inclui entradas como Guiozas, Jion (panqueca coreana de kimchi e camarão) e diferentes variedades de Tteokbokki. Os lamens vão desde BibimMyon (macarrão instantâneo gelado com purê de maçã e ovo cozido) até SeollongTang (sopa coreana feita pelo cozimento lento de ossos de boi, cartilagens e tendões, acompanhada de arroz).

Serviço

Endereço: Rua Nunes Machado, nº 30, no bairro Centro

Horário de funcionamento: almoço de segunda a quinta, das 11h30 às 14h30, e de sexta a sábado, das 11h30 às 15h; jantar de segunda a quinta, das 18h às 21h30, e de sexta a sábado, das 18h às 22h

Reservar pelo WhatsApp no número 41 98723-4385

Yü Cozinha

O buffet do Yu Cozinha Oriental (@yucozinhaoriental) oferece uma variedade de receitas coreanas saudáveis, incluindo carnes, massas, saladas e kimbap. Além do buffet, há pratos à la carte com entrega via iFood e Rappi. Os pratos quentes, como Frango Coreano, Missoshiro e Garbi-Tan, variam de R$ 11,90 a R$ 63,90.

Serviço

Endereço: Praça General Osório, nº 485, no bairro Centro

Horário de funcionamento:de segunda a sexta, das 11h30 às 15h, e aos sábados e domingos, das 12h às 15h

Não há necessidade de reservas

Neko Asian Bar

O Neko Asian Bar (@nekoasianbar) reúne receitas e bebidas das culinárias coreana, japonesa, mongol e chinesa. O menu inclui Banchans (pequenos pratos de acompanhamento coreanos), Porco Ssam e menu experiência com corn dog e drinks típicos coreanos. Os preços variam de R$ 15 a R$ 51 por prato.

Serviço

Endereço: Alameda Doutor Carlos de Carvalho, nº 1160, no bairro Centro

Horário de funcionamento: terças e quartas, das 19h às 22h; quintas e sextas, das 19h às 23h30; e aos sábados, das 15h às 23h30

Reservas pelo WhatsApp no número 41 99261-1160