Costelada dos Bravos tem comida boa, farta e novidade na edição 2025

No último domingo do agosto, dia 31, todos os caminhos da boa gastronomia campeira nos levam para a 6ª edição da Costelada dos Bravos. A tradicional celebração do churrasco de Curitiba, organizada pelo mestre churrasqueiro Marcos Oliveira, será novamente no Clube 3 Marias, no bairro São Braz, em Curitiba. Os portões abrem as 11h e neste ano tem uma novidade doce e saborosa.

Antes de contar sobre a surpresa deste ano, vale contar que a Costelada dos Bravos terá como estrelas a tradicional costela fogo de chão, além de costela de porco, pururuca, filé de coxa de frango, liquiça campeira e muito mais. Como acompanhamento o evento oferece arroz branco, mandioca cozida (finalizada com queijo provolone, bacon e cheiro verde), legumes defumados (finalizados com sal de parrilha e azeite de oliva), mix de folhas e maionese de batata.

A novidade para este ano é a inclusão de deliciosas sobremesas no pacote Open Food da Costelada. “Teremos sobremesa gratuita, fruto de uma parceria especial com a Forno de Minas, a Nestlé e a Estampa Food. Ainda é surpresa, mas já dá pra imaginar que vem coisa boa por aí”, disse o chef Marcos Oliveira à Tribuna.

O evento ainda terá a presença do cuteleiro Milton Rodrigues, o Miltão das Facas, forjando suas obras de arte. A diversão fica por conda da dupla Erick & Odair, com o melhor da música sertaneja, D´Folks, com o melhor do rock clássico e do country americano e Gustavo Gogola e seu acordeom. Enquanto os papais e titios se divertem, as crianças podem aproveitar o espaço kids gratuito.

“A Costelada dos Bravos já se tornou um evento queridinho do público. As pessoas esperam por esse momento e isso mostra que estamos fazendo um trabalho bem feito. É um encontro pensado para toda a família. Valorizamos o tradicional e o simples bem feito, e é exatamente isso que encanta quem participa”, acrescentou Marcos Oliveira.

Ingressos

Anfitrião Marcos Oliveira prepara uma das melhores costelas da cidade. Foto: Divulgação

O segundo lote promocional antecipado tem ingressos à venda por R$ 89,90 individual e R$ 160 casal. No dia do evento, o valor será R$ 119,90 individual (se ainda tiver ingresso). As crianças de até seis anos não pagam, de sete a 11, pagam meia. As bebidas são cobradas à parte.

Além da refeição no local, serão vendidos kits para viagem. Quem optar por ele, vai poder experimentar um pouco de tudo que será servido no dia. O kit vem com porções individuais de costela bovina, frango, linguiça, arroz branco, mandioca cozida e saladas variadas. O preço será R$ 89,90..

Mais informações e reservas pelos WhatsApps 41 98891-1161 (Alisson) e 41 997761-1312 (Marcos). O Clube 3 Marias fica na Avenida Três Marias, 274 – São Braz. O evento será no Salão do Bolão.