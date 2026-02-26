Corrida de Rua no aniversário de Curitiba tem inscrições promocionais

O Circuito adidas MDR, projeto itinerante da Maratona do Rio em parceria com a adidas, desembarca em Curitiba no próximo dia 29 de março, dia em que a cidade celebrará 333 anos. O evento está em sua terceira edição e busca incentivar e desafiar corredores para viver a experiência da grande corrida carioca em 2026, a Maratona do Rio.
A largada será na Praça Afonso Botelho (R: Engenheiro Rebouças,3020) com percursos de 5Km e 10km. A corrida inédita vai encerrar nos próximos dias as inscrições do primeiro lote, que custam R$ 129. Os atletas podem fazer seu registro na prova pelo site do evento. O Itaú Uniclass é o banco oficial das etapas
O Circuito adidas MDR está levando a energia da corrida de rua a diferentes cidades brasileiras, unindo performance, cultura local e entretenimento. As duas primeiras etapas passaram no ano passado por Belo Horizonte e Recife.
Além da prática esportiva, os participantes ainda poderão aproveitar uma arena pós-prova, com ativações de marca e experiências exclusivas.
“O Circuito tem como propósito conectar pessoas e cidades por meio da corrida. Depois de Belo Horizonte e Recife, chegamos a Curitiba – uma capital apaixonada por esporte e que sempre marca presença na Maratona do Rio. Essa etapa reforça nosso objetivo de levar a energia da nossa prova para novas regiões, fortalecendo essa comunidade que cresce a cada edição”, destaca Pedro Pereira, head de produto da Maratona do Rio.