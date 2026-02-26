Alívio do calor: saiba como será o tempo no Paraná em março

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O terceiro mês de 2026 promete trazer um alívio gradual do calor intenso que marcou o início do ano no Paraná. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), março será caracterizado por temperaturas mais amenas e redução no volume de chuvas, sinalizando a transição para o outono.

Embora o outono astronômico só comece oficialmente em 20 de março, às 11h46, as mudanças no padrão meteorológico já serão sentidas desde os primeiros dias do mês. Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar, esclarece que março ainda é considerado um mês de verão, com termômetros ultrapassando os 30°C em diversas regiões do Interior, principalmente no Norte e Oeste paranaense.

No entanto, as temperaturas serão mais brandas em comparação com o calor extremo registrado em janeiro de 2026, quando várias cidades do estado enfrentaram máximas entre 35°C e 39°C. As primeiras massas de ar frio começarão a se aproximar do Sul brasileiro, trazendo consigo ar mais seco e temperaturas menos elevadas, especialmente para as regiões Leste e Sul do Paraná.

As manhãs tenderão a ser mais frescas e a nebulosidade aumentará na faixa Leste do estado, sem previsão de ondas de calor intensas como as observadas nos meses anteriores.

O regime de chuvas também sofrerá alterações. A tendência é que as precipitações fiquem ligeiramente abaixo da média histórica, principalmente na faixa Oeste do estado. Os paranaenses perceberão períodos mais longos sem chuva, diferente do padrão de precipitações quase diárias característico do verão. Já no Centro e Leste paranaense, incluindo a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral, os acumulados pluviométricos devem se manter próximos da normalidade.

No quesito temperatura, a média em março é historicamente mais elevada no Noroeste, extremo Oeste, Litoral Norte e região de Cornélio Procópio, oscilando entre 24°C e 26°C. As temperaturas mais baixas são esperadas em General Carneiro, variando entre 16°C e 18°C. Na região de Curitiba, Guarapuava e Palmas, a média térmica fica na faixa de 18°C a 20°C.

As máximas médias mais altas, superando os 30°C, são previstas para o extremo Oeste, Noroeste e áreas limítrofes com São Paulo. Quanto às mínimas médias mais elevadas, acima de 20°C, estas deverão ocorrer no Noroeste paranaense e na região litorânea.