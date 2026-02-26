Curitiba oferece troca de recicláveis por alimentos em 12 bairros hoje

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba realiza nesta quinta-feira (26) o programa Câmbio Verde em 12 bairros da cidade. A iniciativa permite que moradores troquem materiais recicláveis por frutas e verduras frescas.

O Câmbio Verde acontece em pontos específicos dos bairros Umbará, Tatuquara, CIC, Boa Vista e Santa Felicidade, em horários variados entre 9h e 16h. Os locais incluem praças, ruas e áreas próximas a equipamentos públicos.

No Umbará, por exemplo, o programa atende no Marupiara das 9h às 10h e nas Moradias Guaraqueçaba das 10h às 11h. Já no CIC, há pontos de troca no Vila Verde (9h-10h), Campo Alegre (14h-15h) e Atenas (14h-15h).

Além do Câmbio Verde, a prefeitura oferece outros serviços itinerantes hoje, como coleta de lixo tóxico no Terminal Santa Cândida, atendimento do SINE Móvel em três locais e feiras de artesanato e de alimentos em diversos bairros.

Os interessados em participar do Câmbio Verde devem levar seus materiais recicláveis até o ponto mais próximo no horário indicado. A quantidade de alimentos recebida varia conforme o volume de recicláveis entregue.