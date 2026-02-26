Carreiras da Saúde

Prefeitura de Curitiba convoca 99 aprovados em concurso da saúde

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 26/02/26 16h06
Aprovados no concurso público são convocados para últimas etapas antes da nomeação. Curitiba, 20/01/2026. Foto: Isabella Mayer/SECOM

A Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal (SMGP) de Curitiba convocou 99 candidatos aprovados no concurso público de 2022 para oito carreiras da área da saúde. Os convocados devem entregar documentos e agendar exames médicos até 11 de março, às 18h. Todo o processo pode ser realizado online.

Os editais de convocação foram publicados no Diário Oficial desta quinta-feira (25/2) e estão disponíveis no site da Prefeitura. As vagas são para as seguintes funções: 12 enfermeiros, 25 técnicos de enfermagem, 20 cirurgiões-dentistas, 15 auxiliares de saúde bucal, 2 fisioterapeutas, 6 fonoaudiólogos, 15 psicólogos e 4 terapeutas ocupacionais.

Essas são as últimas etapas antes da nomeação dos novos servidores para a Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Os candidatos devem inserir os documentos solicitados no Processo Eletrônico de Curitiba (Procec) e acompanhar o agendamento do exame médico pela mesma plataforma.

Desde dezembro, a Prefeitura nomeou 214 novos servidores para a Saúde Municipal e espera chegar a 277 nas próximas semanas. A SMGP recomenda que os aprovados continuem acompanhando as convocações pelo site oficial, pois o número de convocados é maior que o de vagas disponíveis.

