Confeitaria de Curitiba cria Festival do Quindim com sabores inéditos

A segunda edição do Festival do Quindim da Só Quindins chega com sabores surpreendentes, reunindo desde opções tradicionais até combinações inéditas. Entre os destaques estão o quindim de pistache, um sabor refinado que segue em alta e traz a delicadeza da tendência para a vitrine; o quindim de morango, onde o sabor acentuado da fruta brilha na textura suave do doce; o quindim de abóbora, que chega a tempo para as comemorações de Halloween; e o ameixa com farofa de nozes, uma homenagem sutil ao bolo Martha Rocha, um dos sucessos da marca.

De 30 de outubro a 9 de novembro, os amantes do doce podem explorar uma paleta de 10 sabores com quindins por apenas R$ 9 a unidade, preço promocional do festival. A Só Quindins, confeitaria com mais de 50 anos de tradição em Curitiba, é conhecida pela excelência em quindins artesanais, todos feitos sem glúten e lactose, mantendo a autenticidade e qualidade que a tornaram um marco na cidade. Quem quiser levar mais para casa pode escolher os combos especiais: caixa com 6 unidades por R$ 44 e caixa com 12 unidades por R$ 88.

Além dos sabores ousados, o festival inclui o clássico quindim tradicional, que segue encantando paladares com sua textura cremosa e brilho inconfundível. Outro clássico é o quindim de nozes, que adiciona um toque crocante e sabor marcante, e o de cobertura de chocolate, que combina a suavidade do doce com uma camada de chocolate aveludado.

Os favoritos do público na edição passada também estão de volta, como o quindim de café, para os que apreciam a intensidade e o aroma do café, e o cacau com cobertura de chocolate branco, que traz um delicioso contraste entre o cacau profundo e o toque suave do chocolate branco.

Para fechar com chave de ouro, a Só Quindins preparou o inédito quindim de banana, uma versão que destaca o sabor natural e cremosidade da fruta, ideal para quem busca uma opção reconfortante e levemente doce.

Com essa variedade de sabores, o Festival do Quindim da Só Quindins une a tradição dos doces clássicos a criações inovadoras que surpreendem e encantam. Uma doce oportunidade para os curitibanos aproveitarem, seja provando uma novidade ou revisitando um sabor preferido.

O Festival do Quindim vai até o dia 9 de novembro. A loja está localizada no bairro Rebouças e abre de segunda a sábado. Estará aberta também no feriado de finados.

Serviço

Festival do Quindim na Só Quindins

De 30/10 a 09/11

Local: Rua Alferes Poli, 1115 – Rebouças

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h e sábados, das 9h às 17h.

Mais informações: 41 3333-3735 e Whats app 41 99270-0053.

Instagram: @soquindins

