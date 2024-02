Parte da programação da 41ª Oficina de Música de Curitiba, um concerto formado por professores e alunos de prática de banda sinfônica vai tocar as trilhas sonoras de filmes clássicos do cinema, nesta sexta-feira (02), em Curitiba. A apresentação acontecerá no Guairão.

O repertório faz uma viagem no tempo, pois inicia com os primeiros desenhos animados até chegar nas produções mais atuais. O concerto começa com o tema Disney Fantasy, um mix de vários desenhos da Disney produzidos entre 1930 e 1960, e segue com os temas musicais de Os Flintstones, A pantera cor-de-rosa, Os Simpsons, A Bela e a Fera, Alladin, O Corcunda de Notre Dame, O Rei Leão, Fantasia 2000, um mix da Pixar (Os Incríveis, Up!, Ratatouille, Carros e Toy Story), finalizando com Frozen. A regência será do maestro Marcelo Jardim.

Programação da Oficina de Música conta com show no Paiol

No Teatro do Paiol, o grande homenageado desta edição da Oficina, o poeta Paulo Leminski, que em 2024 completaria 80 anos, é relembrado mais uma vez no show protagonizado por sua filha, a cantora e compositora Áurea Leminski. O show é uma celebração dos 10 anos do álbum Leminskanções, que foi o primeiro projeto de compilação da faceta musical de Leminski. A apresentação contará com a participação especial da atriz e cantora Uyara Torrente, da Banda Mais Bonita da Cidade.

Na Capela Santa Maria, novos recitais reúnem professores de música erudita da Oficina, com destaque para os duos de saxofone e trompete, saxofone e tuba, e um octeto de cordas (violinos, violas e violoncelos).

Sexta-feira (02) também tem show no Teatro Cleon Jacques – Memorial Paranista. A curitibana Helena Sofia apresenta o seu novo álbum, Brava!, o terceiro de sua carreira, lançado em 2023. Ela propõe uma experiência imersiva com projeções audiovisuais. O show dialoga com o futurismo italiano e a Tropicália, enfatizando o caráter experimental de suas composições.

A sessão ao ar livre de filmes musicais no Terraço do Cine Passeio tem como cartaz nesta sexta-feira o filme Rocketman, de Dexter Fletcher, sobre a trajetória do ícone da música pop, Elton John.

Confira as atrações desta sexta-feira (02) na 41ª Oficina de Música de Curitiba:

Música de Câmara

19h – Capela Santa Maria (R. Conselheiro Laurindo, 273). R$ 35 e R$ 17,50

INGRESSOS

Leminskanções

19h – Teatro do Paiol (Praça Guido Viaro, s/n). R$ 35 e R$ 17,50

INGRESSOS

Helena Sofia

19h30 – Teatro Cleon Jacques – Memorial Paranista (R. Mateus Leme, 4.700)

Gratuito

Banda Sinfônica – Trilha sonora de desenhos animados

20h – Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto – Teatro Guaíra. R$ 35 e R$ 17,50

INGRESSOS