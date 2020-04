Após o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ter recomendado que a população faça máscara de tecido e pare de comprar as descartáveis, a procura por tutoriais sobre como fazer máscara de tecido para se proteger do coronavírus aumentou e é possível encontrar vários modelos na internet. Os mais comuns ensinam como fazer com pano, TNT, tecidos especiais e até toalhas de papel.

A recomendação da Anvisa, até o momento, é que seja utilizado o tecido não tecido (TNT), mas estudos da UFPR também apontam boa eficácia para máscaras feitas com tecido 100% algodão.

Veja abaixo o passo a passo de como fazer a sua máscara de tecido para auxiliar na sua proteção contra o coronavírus:

Materiais necessários:

Tesoura

Um pedaço de tecido de algodão, ou TNT, de 20×17 cm

Dois pedaços de elástico, para as orelhas

Linha e agulha de costura

Como fazer a máscara de tecido

Pegue o pedaço de tecido e faça três dobras bem no meio do retângulo, de modo que o lado maior seja a altura desse retângulo. Você pode usar um ferro de passar para marcar bem esse vinco. Faça o acabamento nas laterais da máscara, dobrando cerca de 0,5 cm em todas as laterais. Você pode costurar a mão ou, se tiver disponível, uma máquina de costura. Fixe costurando os dois pedaços de elástico no tecido, de modo que as laterais da máscara fiquem com duas alças.

Sua máscara está pronta! O ideal é que você tenha de três a quatro máscaras de tecido, para poder trocar quando necessário.

Para higienizar as máscaras, lave com água e sabão e espere secar bem antes de reutilizar.

