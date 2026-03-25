Comédia Brasil-Argentina tem estreia nacional no Festival de Curitiba

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O Festival de Curitiba recebe a estreia nacional de “Visita a Domicílio“, uma comédia dramática que explora o reencontro de um casal 25 anos após seu primeiro amor na adolescência. A peça, uma coprodução Brasil-Argentina, será apresentada nos dias 7, 8 e 9 de abril, às 18h30, no Teatro Paiol.

O espetáculo, escrito pelo argentino Alberto Romero, traz à cena os atores Juan Tellategui e Cícero de Andrade, sob a direção de Zé Guilherme Bueno e Miguel Arcanjo Prado. A história se desenrola em um apartamento na Avenida Corrientes, em Buenos Aires, onde Gabo (Tellategui) e Fernando (Andrade) têm a oportunidade de revisitar seu passado.

“O preconceito não destrói o amor”, afirma Tellategui, que celebra 30 anos de carreira com este projeto. Andrade, comemorando 20 anos de atuação, destaca a importância da peça em tempos de ameaças a narrativas e identidades diversas.

Os diretores ressaltam como a obra aborda questões mal resolvidas que influenciam escolhas ao longo da vida. “A peça convida o público a refletir sobre o impacto silencioso dessas questões”, explica Bueno.

O dramaturgo Romero enfatiza a mensagem otimista da peça: “Visita a Domicílio mostra que todos merecem ser felizes no amor”. Ele destaca como muitos na comunidade LGBT+ não puderam vivenciar um primeiro amor na adolescência devido a preconceitos.

Após sua estreia em Curitiba, o espetáculo seguirá para São Paulo, com temporada no Teatro Sérgio Cardoso de 20 de maio a 25 de junho, coincidindo com o mês da diversidade.

Serviço:

“Visita a Domicílio” no 34º Festival de Curitiba

Datas: 7, 8 e 9 de abril de 2026

Horário: 18h30

Local: Teatro Paiol, Curitiba

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada)

Classificação: 18 anos

Duração: 60 minutos