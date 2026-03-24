Depressão na adolescência é tema peça com atores globais no Guaíra

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A aclamada peça “O Filho“, do premiado dramaturgo francês Florian Zeller, chega a Curitiba em uma única apresentação no Teatro Guaíra. Dirigida por Léo Stefanini, a montagem brasileira traz à tona o delicado tema da depressão em adolescentes, mergulhando nas complexidades das relações familiares.

Com elenco estelar, incluindo Gabriel Braga Nunes e Maria Ribeiro, o espetáculo narra a história de Nicolas, um jovem de 16 anos lutando contra a depressão após a separação dos pais. A trama se desenrola quando ele decide morar com o pai, buscando um novo sentido para sua vida.

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“A depressão em adolescentes é tema fundamental na reflexão sobre nossa sociedade atual”, destaca Stefanini. O diretor ressalta a importância de abordar este assunto alarmante, que tem crescido exponencialmente em diversas partes do mundo.

A encenação prioriza o trabalho dos atores, oferecendo ao público uma experiência intimista. “O público vai acompanhar um espetáculo em ‘close’, valorizando cada detalhe da trama através de seus olhares e expressões”, explica o diretor.

“O Filho” é a segunda obra de Zeller dirigida por Stefanini, após o sucesso de “O Pai”, que atraiu mais de 120 mil espectadores no Brasil. A peça já foi montada em mais de 20 países e adaptada para o cinema, evidenciando sua relevância global.

A única apresentação em Curitiba acontece no dia 24 de maio, às 19h, no Teatro Guaíra. Ingressos estão disponíveis no Disk Ingressos, com valores a partir de R$80 (meia-entrada) mais taxa administrativa.

Serviço

Espetáculo “O Filho”

Data: 24 de maio

Horário: às 19h

Local: Teatro Guaíra (R. XV de Novembro, 971 – Centro)

Duração: 65 minutos

Classificação: 16 anos

Ingressos: Disk Ingressos